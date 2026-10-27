Paula Pavic vuelve a la tele y ya le echó el ojo a Pancho Saavedra pa' su próximo paso

Espectáculos

¡Atención, chiquillos! Paula Pavic pegó la vuelta a la tele con todo el power en Vértigo Extremo. La empresaria se está jugando un cupo para el Vértigo estelar y no viene sola: comparte esta aventura extrema con Gabriel Benni, Tanza Varela, Pangal Andrade, Daniela Aránguiz y Cuco Cerda. Y ojo, que la experiencia los metió de cabeza al mundo de la Armada, ¡una locura!

Ella misma contó que está "muy contenta y motivada". Para la Paula, este es un buen regreso, sobre todo porque es un programa de competencias físicas, justo lo que le gusta y ya venía haciendo en el reality. Además, recalcó que la experiencia en la Armada es bien intensa. ¡Nosotros le creemos!

Pero ojo, porque esta pasada por la tele parece que la dejó con el bichito de seguir. La Paula confesó que le gustaría tener un futuro en la televisión y ya tiene clarísimo qué haría: un docureality para compartir con la gente y mostrar distintas realidades, algo como lo que hace Pancho Saavedra en ‘Lugares que hablan’. Saavedra es su inspiración, y la verdad es que la idea no suena para nada mal. A ella le gusta la conexión con la gente, que al final es parecido a lo que hace en sus redes sociales.

Aunque el sueño suena filete, la realidad se le pone cuesta arriba. La Paula fue bien honesta: hay que ser realista, es solo una idea y la encuentra muy difícil porque vive en Estados Unidos. Claro, la empresaria reside en Sarasota con cuatro de sus cinco hijos, lo que hace el traslado a Chile para un programa, un verdadero cacho. De todas formas, la Paula está abierta a lo que venga, sea en la tele o no. Lo que sí tiene claro es que quiere hacer cosas que le permitan mantener la libertad que tiene ahora. ¡Prioridades claras!

Aprovechando el tema, recordamos que la Paula salió de su reality de Canal 13, Vecinos al Límite, y puso fin a su relación con Camilo Huerta, la que había empezado durante el encierro. Con esas ganas y tremenda inspiración, ¿logrará la Paula cumplir su sueño televisivo desde Estados Unidos?