Faloon Larraguibel se sincera a lo maldito: pidió perdón a Rai Cerda por su paso por el reality y se descargó con la tele

Espectáculos

Después de semanas con cero actividad en redes sociales, la mismísima Faloon Larraguibel rompió el silencio con un mensaje laaargo y sincero. La ex chica Yingo se mandó un texto donde, con el corazón en la mano, le pidió perdón a su pareja, Rai Cerda. Pero no solo eso, también aprovechó de hacer una reflexión potente sobre todo lo que vivió y sintió durante su paso por el reality "Volverías con tu ex 2". Y ojo, que la pareja, contra todo pronóstico y a pesar de la dura, dejó clarísimo que siguen juntos y que decidieron apostar el uno por el otro. ¡A callar bocas!

Cuando el mundo del reality te pasa la cuenta

Faloon partió contando que lo ha pasado chancho estos últimos tiempos, enfrentando momentos bien difíciles. Creía que ya había aprendido a lidiar con el dolor, pero esta "última etapa volvió a ponerme a prueba", confesó. Explicó que salir del programa de Mega no fue fácil; le ha costado "muchísimo" reencontrarse consigo misma, recuperar la tranquilidad y retomar su rutina. Por eso se alejó de las redes y de sus seres queridos, no por mala onda, sino porque anímicamente "no ha estado bien". ¡Un bajón que le caló hondo!

El lado B: la cruda verdad de la televisión

La animadora, con años de trabajo en televisión, no se guardó nada sobre cómo funciona el medio. Afirmó que, aunque lo conoce bien, nunca deja de sorprenderle cómo una historia puede cambiar según lo que se decide mostrar y lo que queda fuera.

A pesar de entender las dinámicas del formato, Faloon destacó un punto central que a menudo se olvida: "No todos somos personajes", sino personas reales, con sentimientos, familias y una vida que continúa cuando las cámaras se apagan.

Y fue más allá con su crítica. Sostuvo que es imposible conocer de verdad a alguien o su relación solo con "fragmentos de un programa". Aunque sus actos tienen consecuencias, fue categórica al decir que no aceptará etiquetas ajenas. Faloon remató con una crítica directa: ninguna remuneración justifica el impacto emocional que puede tener una experiencia así. Dejó claro que el rating pasa, pero las consecuencias pueden durar muchísimo más.

El mea culpa de Faloon y el "perdón" directo a Rai

Con el tiempo fuera de pantalla, Faloon se dio espacio para mirar hacia atrás y reconocer sus errores. Admitió que hubo momentos en que el dolor y sus emociones la sobrepasaron, y que reaccionó de maneras que hoy le duelen profundamente. No puede cambiar lo que pasó, pero sí aprender de ello.

Pero la parte más emotiva y el plato fuerte de su publicación estuvo dedicada, obviamente, a Raimundo Cerda. Faloon le dijo a Rai que ambos saben la tremenda historia que tienen y que han conversado a fondo sobre sus rollos y heridas. Le pidió perdón desde lo más profundo de su corazón por los momentos en que las circunstancias y las emociones los sobrepasaron, por las discusiones que le habría gustado enfrentar de otra manera y por no haber podido vivir la experiencia con él desde un lugar más tranquilo.

La joven confesó que le duele recordar situaciones que nunca habría querido vivir con él, sobre todo porque sabe lo hermoso que es su amor cuando están lejos de todo ese ruido. Si pudiera volver atrás, dijo, lo habría abrazado más y no habría permitido que tantas situaciones difíciles les quitaran momentos hermosos. Y fue tajante: nunca ha dudado de cuánto lo ama ni de lo importante que es en su vida.

Juntos contra viento y marea: el amor triunfa

Finalmente, la chica reality expresó que, a pesar de la montaña rusa de emociones y los malos entendidos que vivieron dentro del programa –una etapa intensa, con presión y situaciones que, según ella, no representan la realidad de su relación–, ellos siguen juntos como pareja. Decidieron elegirse el uno al otro, y ella aseguró que nada de eso refleja cómo son realmente afuera, donde su relación se basa en el respeto, la complicidad, el amor, la tranquilidad y el apoyo mutuo.

La animadora llenó de elogios a Rai, su "compañero de vida", cerrando su mensaje con una declaración de amor y compromiso. Concluyó que sus disculpas nacen del amor que siente por él y de su deseo de ser una mejor versión de sí misma, de cuidar la relación y de seguir construyendo algo bonito juntos.

Así que ahí lo tienen, cabros. Faloon se sinceró a concho, asumió su parte, le puso un freno a los juicios rápidos y defendió su amor a capa y espada. ¿Quién dijo que los realities no dejaban cicatrices?