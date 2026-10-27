Stephanie Vaquer se desahoga: ¿Por qué grabar videos para alianzas es tan brígido?

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¡Atención, chiquillos! Si eres fan de nuestra Stephanie Vaquer, la figura chilena de la lucha libre y miembro de la WWE, prepárate para cachar por qué no es tan fácil pedirle un video de saludo para una alianza. La "Primera" se desahogó en sus historias de Instagram, tirando la verdad sin filtros.

Todo partió cuando Stephanie compartió un pantallazo del comediante Pato Pimienta, quien alguna vez recibió una solicitud similar: un registro “para la alianza de mi hija”. Y justo ahí, a Vaquer se le prendió la ampolleta para explicar su lado de la moneda. No es que no quiera, es que la cosa es más compleja de lo que parece.

Las razones detrás del "no es mala onda"

Vaquer fue clarita al explicar por qué grabar esos videos no es un "cinco minutos" para ella. Primero, el tiempo: explicó que a veces pasan 6 a 7 horas grabando videos, un día completo cada semana, y que todos piensan que un video no le cuesta nada. Para ella, no es solo apretar "rec" y listo.

Además, dejó en claro que esto es parte de su pega. No es un hobby, es su profesión. Agregó que es parte de su trabajo, que no es mala onda y que en su caso es algo remunerado y controlado.

Y el punto más heavy, que es donde muchos patinan, es el tema de su imagen. Si eres superestrella de la WWE, tu cara, tu voz, tu estilo... todo está asociado a la marca. Vaquer profundizó que para hacer un video debe usar su imagen y que para eso debe pedir permiso, lo que no es fácil.

El respaldo de la fanaticada

Para que quede más que claro, una cuenta de fans en X salió a reforzar el mensaje, pidiendo que dejaran de molestar a Stephanie con sus mensajes. El post señala que no es que ella no quiera, sino que no puede, porque ahora es una superestrella de WWE y su imagen está ligada a una empresa.

El mensaje de los fans pide apoyar a "nuestra Primera" en lo que sí puede hacer, . Así que ya saben, la próxima vez que se les ocurra pedirle un saludo a Stephanie, piensen que es parte de una maquinaria gigante y que su imagen tiene más dueño que ella misma.

¿Se entendió la volá, o hay que hacer un croquis?