Marlen Olivari: La estrategia inmobiliaria que la rompe en Instagram ¡y sin IA!

Espectáculos

Marlen Olivari, una figura que por años brilló en la televisión chilena, ha estado impulsando una nueva etapa en su carrera profesional. Lejos de los sets, la exchica reality se certificó como corredora de propiedades, marcando una nueva etapa donde combina su lado empresarial con el manejo de redes sociales, y lo hace a su propio estilo, dejando claro que sabe cómo captar la atención.

El chapuzón que dio que hablar

Marlen Olivari encontró una particular manera de promocionar una casa en Pirque. La exmodelo compartió tres registros en Instagram: videos y fotos donde se le ve en la piscina de la propiedad, luciendo un traje de baño blanco de una pieza, y con una actitud que hizo que todos hablaran del inmueble.

Los registros no pasaron inadvertidos, para nada. Las publicaciones superaron las 200 mil reproducciones, provocando una avalancha de comentarios y elogios de sus seguidores. Incluso el cantante Luis Jara no se aguantó y le dejó un escueto pero entusiasta “¡Ufff que guapa!”.

Pero Marlen no se quedó solo con el look. Aprovechó el momento para lanzarse con un par de declaraciones sobre la inteligencia artificial que sacaron chispas. “Un baño en la de Pirque que nos llegó para la venta, es alucinante. Ahhh pero sin IA”, escribió junto a uno de los videos. Y por si quedaban dudas, en otro clip sentenció: “Con IA cualquiera se tira al agua (...) no lo necesito”. Las reacciones no se hicieron esperar, con mensajes como elogios centrados en su apariencia.

La nueva faceta de Marlen: De la farándula a los bienes raíces

Más allá de los chapuzones virales, estas publicaciones en redes sociales son la cara visible de una nueva etapa profesional para Marlen Olivari. La figura del espectáculo chileno no solo está promocionando propiedades, sino que es parte de su flamante carrera como corredora. Fue en septiembre pasado que Marlen confirmó que se había certificado oficialmente en el rubro, tras completar una capacitación de dos meses vinculada a la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios (ACOP).

En una conversación con Las Últimas Noticias, la exmodelo explicó qué la motivó a dar este paso tan diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver de ella. Comentó que se dio cuenta de lo importante que era cuidar y trabajar con estas inversiones, que fue aprendiendo sin estudios previos y que quiso certificarse para hacerlo de manera más profesional.

Un proyecto con visión de futuro

Pero Marlen Olivari no se conforma solo con vender y arrendar. Su visión va mucho más allá de las transacciones tradicionales. Con su certificación bajo el brazo, su objetivo es ambicioso: desarrollar su propia empresa de asesoría inmobiliaria. Con esto busca acompañar a quienes necesitan orientación y una mano experta para gestionar sus inversiones, transformando su experiencia en un servicio integral.

En la misma entrevista explicó que, ya titulada, está formando su propia empresa de asesoría inmobiliaria, que se siente capaz y que le emociona poder asesorar, tener un estudio legal y ayudar a las personas con sus carpetas contables. Este enfoque completo, que abarca desde lo legal hasta lo contable, muestra una Marlen que se está tomando en serio este desafío empresarial.

Así, esta promoción en Pirque es solo el inicio de una nueva era para Marlen, donde las redes sociales se convierten en una herramienta clave para su negocio. Una movida que combina talento, humor, y una cuota de picardía que, sin duda, la pone nuevamente en el centro de la conversación. ¿Quién dijo que los negocios tienen que ser aburridos? ¡Que le pregunten a Marlen!