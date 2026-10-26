¡Luciano volvió a caer con Bárbara y esta vez la iniciativa fue suya!

Espectáculos

¡Cabros, agárrense porque el cahuín en «Prohibida Obsesión» no da tregua! Esta semana, Luciano, el arquitecto interpretado por Diego Muñoz, nos dejó a todos pa’ la embarrá al caer de nuevo en los brazos de Bárbara (Fernanda Finsterbusch). Sí, leyeron bien, otra vez se desató el romance clandestino. Pero aquí viene la parte jugosa y la que nos dejó con la boca abierta: esta vez no fue un desliz cualquiera, ¡él fue quien tomó la iniciativa! Luciano concretó ese deseo que, según la teleserie, lo traía vuelto loco y atormentado hace varios días. ¡Qué onda, Luciano! ¿Será que ya no le importa nada?

Esto es un golpazo directo a Antonia (Sigrid Alegría), a quien Luciano le fue infiel nuevamente. Mientras uno pensaría que después de un primer desliz las cosas se calmarían, nuestro protagonista parece que tiene otros planes y sigue hundido en el dramón. ¿En serio, Luciano? El nivel de descaro, por lo menos en la ficción, está que arde.

La cosa se puso más tensa cuando Luciano le confesó lo ocurrido a su hermano Dante (Andrés Velasco), el trabajador bancario. Como era de esperar, la noticia no le cayó nada de bien a Dante, que ni corto ni perezoso le tiró la verdad a la cara a su hermano. Lo criticó duramente por traicionar a Antonia y le lanzó una advertencia clara y concisa: que podía perder todo por una calentura. ¡Directo a la yugular!

Pero el plot twist que nadie vio venir llegó cuando Luciano dejó a Dante con la boca abierta al responderle, con un "No es una calentura". ¡Cómo que no es calentura, Luciano! ¿Entonces qué es, ah? ¡Nos dejaste con el corazón en la mano y la intriga por las nubes! ¿Una profunda conexión? ¿Un amor verdadero? Queremos saber.

Finalmente, el arquitecto soltó la papita y le reveló a su hermano la verdadera razón detrás de su vuelta con Bárbara, algo que suena más a justificación existencial que a romance puro. "No sé qué me pasa. Han sido tantos años en que he estado siempre en lo mismo, la misma pega, misma inercia, me siento atrapado. Conocer a la Bárbara, te juro que ha sido como renacer", confesó. ¡Chuta! Parece que nuestro galán está en plena crisis existencial, sintiéndose atrapado en la rutina y la monotonía. Y claro, Bárbara, la joven, se transformó en su escape, su "renacer". Según dijo, siente que nunca volverá a vivir algo como lo que está viviendo, dejándonos claro que esto va más allá de un simple romance express; para él es una válvula de escape, una oportunidad de sentir algo nuevo y fuerte. ¿Será la excusa perfecta para no asumir sus responsabilidades o una verdad profunda que justifique tremendo dramón? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, la teleserie promete pura adrenalina y más giros inesperados. ¿Y ustedes, qué creen que pasará con Luciano y Bárbara? ¡Queremos leer sus teorías!