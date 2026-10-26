Magdalena Müller sin filtro: El bullying más cuático que sufrió en el cole

Espectáculos

Magdalena Müller se mandó una confesión cuática sobre su infancia que nos dejó procesando. La actriz reveló que sufrió bullying bien brígido en el colegio, y lo más llamativo es que, según ella, siempre vino de sus compañeras. Una situación heavy que, lamentablemente, muchos pueden reconocer.

La Magda contó que estos episodios de acoso escolar empezaron cuando estaba en cuarto o quinto básico. En esa etapa de puros juegos y aprendizajes, sus compañeras le dejaban mensajes ofensivos en la mochila, de esos que te marcan y que uno no entiende por qué los recibe. Imagínate la impotencia.

"Me decían unas cosas bien horrorosas, en papelitos, y me lo dejaban en la mochila: 'Maraca'", confesó la actriz sin pelos en la lengua. Y lo más insólito, pero a la vez triste, es que a sus ocho años, ella ni cachaba el significado real de esas palabras tan pesadas. Es heavy pensar que uno puede ser blanco de tanta maldad sin siquiera comprender la dimensión de los ataques.

Müller explicó que en su casa, su partner de aventuras era su hermano y tenía puros primos hombres. En el colegio, la dinámica era similar: sus amigos de confianza eran puros compañeros, cabros. Ella reflexionó que no sabe si provocaba envidia, pero que siempre el bullying vino de las mujeres. Una observación que da pa' pensar harto, ¿no crees? Además, Magda destacó que fuera del colegio tenía un mundo aparte, donde iba a ballet todos los días. Esta pasión, que era gran parte de su vida, quizás era algo poco comprendido por sus compañeras, añadió.

Menos mal, no todo fue eterno ni se quedó pegado en el tiempo. La actriz dijo que para cuando llegó a séptimo u octavo básico, el acoso paró por completo y esa etapa de pesadilla quedó atrás. Y cerró diciendo que fue por suerte, aliviando a más de uno. Es super importante que estas historias salgan a la luz para entender mejor las dinámicas del bullying y cómo afectan a quienes lo sufren.

¿Qué opinas tú de estas experiencias y de la reflexión de Magdalena? ¿Alguna vez te tocó vivir o ver algo similar en el cole?