MasterChef Chile: ¡Se armó el despelote emocional! Fernanda Fuentes se quebró con despedida

Espectáculos

¡Alistamos los pañuelos, chiquillos! Porque el último capítulo de MasterChef Chile no solo nos dejó con ganas de más, sino con el corazón en la mano y los ojos a punto de desbordarse. La eliminación de Alicia Pacheco, una participante que se había ganado el cariño de la gente, no solo fue una sorpresa, sino que logró que dos pesos pesados de la televisión chilena se quebraran en vivo: la chef Fernanda Fuentes y la animadora María Luisa Godoy. ¡Quién lo hubiera dicho en un programa de cocina!

El domingo 25 de octubre, cuando los participantes se enfrentaron a un desafío con trucha como protagonista. Finalmente, Hugo Vásquez, Regina Cazor y Alicia Pacheco quedaron en la zona más peligrosa, esa donde un error te manda para la casa. Y sí, la "trucha croqueta" de Alicia no convenció al exigente jurado, sentenciando su salida.

Pero el momento del adiós fue mucho más que una simple despedida culinaria. Ahí fue cuando el estudio se transformó en una caja de emociones. La primera en soltar las lágrimas fue la Mari Godoy, que confesó que esta eliminación sí le dolía. La animadora no dudó en destacar la inspiradora historia de vida de Alicia, quien es madre de un hombre de 30 años con síndrome de Down, y también puso en valor el cariño y apoyo que Alicia entregaba a sus compañeras. ¡Una mamá gallina de la buena onda!

Y ojo, que si la Mari ya nos tenía con el nudo en la garganta, las palabras de la animadora fueron el detonante para que la mismísima Fernanda Fuentes, la chef de mano dura, se nos pusiera completamente sensible. Fuentes comenzó diciendo que no pensó que le iba a dar pena, visiblemente afectada. La chef recordó que Alicia la paraba en los pasillos, le tomaba las manos y le decía que se veía linda y cuánto la admiraba. Un detalle que demuestra la conexión que se había formado detrás de cámaras.

Pero el remate final, ese que nos terminó de quebrar a todos (y a la Fuentes también), llegó cuando la chef, con lágrimas corriendo por su rostro, confesó algo súper personal: “Lo que dijo la Mari es cierto, usted como que adoptaba a todas las niñas acá y (en eso) veo reflejado un poco la mamá que yo no tengo… y me da mucha pena que se vaya el día de hoy”. Después de esa declaración tan íntima, Fuentes no lo pensó dos veces y se acercó a darle un abrazo apretado a Alicia, en un gesto que emocionó hasta el último rincón del set, incluyendo a Mari Godoy y a los demás participantes, .

Alicia respondió: “Fue muy bonito, yo la admiro mucho”, cerrando su paso por el programa con un agradecimiento sincero por el cariño recibido. Un momento que demuestra que, más allá de la competencia, MasterChef también es una tremenda escuela de emociones. ¿Será que estas despedidas son las que realmente dejan huella?