Bastián Paz reaparece en video sorpresa y deja a todos hablando: ¡el humorista de Viña sigue con su chispa!

Espectáculos

¡Agarraos! El humorista que nos hizo reír a carcajadas en el Festival de Viña del Mar 2013, Bastián Paz, acaba de reaparecer en redes sociales y la gente está hablando. Después de un tiempo alejado de la tele y de enfrentar dramas de salud, el comediante de 40 años se dejó ver en un video que ya se hizo viral. ¿Con quién? Nada menos que con Caraco Duende, ese conocido cantante y personaje del Torneo de Cell . Lo que más llamó la atención es que Bastián aparece en silla de ruedas.

En el registro, que anda dando vueltas por todas las plataformas digitales, Paz soltó una frase que dejó a varios pensando y, como siempre, con su sello de humor intacto. "Ahora ya camino con el Caraco Duende", dijo el humorista, dejando claro que su chispa sigue ahí, pese a todo. Su reaparición demuestra que, aunque esté fuera de pantalla, la esencia que lo llevó a la fama sigue brillando.

Esta vuelta a la palestra nos trae a la mente que, en junio del 2024, Bastián ya había alzado la voz, pidiendo una nueva oportunidad para subirse al escenario de la Quinta Vergara. En esa ocasión, el humorista que se hizo conocido en "Coliseo Romano" antes de su salto a Viña, había revelado un estado de salud bien delicado, con un montón de diagnósticos que lo tienen complicado. Entre ellos mencionó el síndrome cerebeloso, diabetes insípida, histiocitosis X e hipertiroidismo. Una serie de condiciones complejas que, según sus propias palabras en ese entonces, no tienen cura.

Él mismo había explicado que camina pero se cansa mucho, y que por eso usa silla de ruedas. También contó cómo se las arregla en el día a día: "La enfermedad que tengo no tiene cura, pero me levanto, voy a jugar a las máquinas, voy a la feria".

Por ahora, este nuevo video no ha soltado ni una pizca de información sobre si ha habido alguna mejora en su condición médica. Pero lo que sí nos deja claro es que Bastián Paz sigue siendo el mismo: con su humor a flor de piel y con esas ganas de vivir que a veces se nos olvidan. Un capo que se reinventa y nos recuerda que siempre hay una forma de seguir sacando risas. ¿Qué te parece esta reaparición? ¡Nosotros estamos ready para más chistes!