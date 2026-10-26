Los Vásquez: La papita de su 'no' al Festival de Viña y las condiciones pa' que se cuadren

Espectáculos

Después de años de ruegos y especulaciones, Los Vásquez, el dúo que los fans piden a gritos para el Festival de Viña del Mar, ¡habló! Los hermanos Enzo e Ítalo Vásquez finalmente rompieron el silencio este fin de semana, en medio de su show en el Festival Bamba en el Parque O’Higgins, para aclarar por qué, pese a su éxito arrollador, nunca han dicho “aquí vamos” a la Quinta Vergara.

Para muchos es un misterio cómo clásicos como “No me quería” o “Miénteme una vez” nunca han sonado en el escenario más importante de Chile. Y claro, los rumores sobre una supuesta negativa de los chiquillos de Coyhaique han volado por años, con la gente ya desesperada por verlos en Viña 2027.

Contaron que el tema ha estado siempre latente entre quienes los siguen, y que su razón es simple: han sido siempre una carrera alejada de la tele y de los festivales televisados, y se mantienen en ese punto. Admitieron que es un festival muy grande, muy lindo y muy importante, pero que por ahora no tienen ese bichito de querer ir.

Pero ojo, no es un “no” definitivo. Los Vásquez dejaron claro que la puerta a Viña no está cerrada, ¡pero sí que hay condiciones! Si se llega a dar, esperan que sea con condiciones como abrir el show y contar con todo lo que requiere su equipo, y ellos mismos reconocen que son cosas que cuesta conseguir para los artistas chilenos en general en un festival tan grande.

Al final, los cabros de Los Vásquez están tranquilos sin Viña por ahora, pero agradecen caleta el cariño de la gente. ¿Será que algún día veremos a estos ídolos en la Quinta, o sus exigencias son muy altas para el Monstruo?