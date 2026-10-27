¡De 'Ema' a Hollywood! Mariana di Girolamo revela el "golazo" de su fichaje en 'Caballo Salvaje Nueve'

Espectáculos

Mariana di Girolamo, la talentosa actriz chilena que nos ha dejado boquiabiertos en la tele y el cine, se abrió de capa sobre el tremendo proceso que la llevó a ser parte de ‘Wild Horse Nine’. En Chile, esta joya se estrenará como ‘Caballo Salvaje Nueve’ y, ¡ojo!, comparte créditos con figuras icónicas de Hollywood. Hablamos de nombres que pesan caleta, como John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi y Parker Posey. Un verdadero dream team que te deja con la boca abierta.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Mariana reveló el secreto detrás de su fichaje. Resulta que todo partió cuando el mismísimo Martin McDonagh, el directorazo detrás de esta película que promete, vio su actuación protagónica en ‘Ema’. ¿Se acuerdan de esa película de Pablo Larraín donde Mariana brilló con luz propia junto a Gael García Bernal? Pues fue ahí donde comenzó todo, según su relato. ¡Un verdadero golazo!

Con una honestidad que nos encanta, Mariana confesó en la entrevista: “Me enamoré del cine gracias a esta película” (refiriéndose a ‘Ema’). Además, contó que sabe que Martin McDonagh vio la película y habló con Pablo Larraín sobre ella, algo muy importante para su carrera, y que jamás soñó con trabajar con alguien como él. Para ella, es una sorpresa maravillosa.

Mariana no escatimó en elogios para su colega Parker Posey, a quien describió como “bella y alocada”. Y ojo, que la cosa se puso interesante cuando la actriz recordó la sorpresa que le causó descubrir lo bien que John Malkovich conocía la historia reciente de Chile. Y no es para menos, porque ‘Wild Horse Nine’ es un thriller político con toques de comedia ácida, ambientado justo antes del Golpe de Estado en Chile en 1973. La trama sigue a agentes de la CIA enviados de Santiago a la Isla de Pascua, metidos en medio de conspiraciones y con estudiantes rebeldes dando jugo. ¡Así cualquiera se pone al día con la contingencia nacional de esa época!

Prepárense, porque ‘Caballo Salvaje Nueve’ tiene su estreno programado en los cines chilenos para el próximo jueves 5 de noviembre. Esa misma semana, la película también hará su debut internacional. ¿Listos para ver a Mariana di Girolamo brillar con las luces de Hollywood y sentir el orgullo patrio? ¡Nos vemos en el cine!