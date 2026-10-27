Margot Kahl no se calla nada: el “facilismo” del “Buenos Días A Todos” viene de hace rato

Espectáculos

Margot Kahl es de esas voces autorizadas, con todos los galones, para hablar del “Buenos Días A Todos”. ¿Quién más si no ella, que le dio diez años de su vida al matinal de TVN? Junto a Jorge Hevia, marcó una era que ella misma recuerda con mucho cariño y como pura innovación. ¡Y ojo, que eso de la innovación no era pura facha! Nos dejó claro que esa época fue pionera, incluso con presupuestos bastante bajos al principio.

Pero lo que realmente destacaba, según Kahl, eran los altos estándares de calidad que exigían. Para ellos, eso era sagrado. Tan así, que si los recursos flaqueaban, se las ingeniaban como fuera. ¡Hasta la silla de la casa servía! “Si no había una silla, la llevaba de mi casa, da lo mismo”, recordó la comunicadora en una entrevista en el programa “Es Hora de Innovar” de TV+. ¡Así de power!

Obvio que le tiraron la pregunta del millón: ¿qué le falta al “Buenos Días A Todos” actual para volver a ser lo que fue? Porque, seamos honestos, el matinal está en el cuarto lugar de sintonía, y eso ya es un síntoma. Y la Margot, sin pelos en la lengua, soltó un misil teledirigido. Para ella, el éxito de cualquier programa, emprendimiento o lo que sea, pasa sí o sí por la buena calidad.

Para ella, la calidad es un elemento relevante, pero parece que eso es lo que escasea hoy. El diagnóstico es claro: los programas se parecen mucho a los otros. ¡Uf! Parece que la tele mañanera entró en un loop de lo mismo, buscando una gota más de rating y dejando de lado la calidad de lo que se entrega y, más importante aún, lo que el público realmente necesita.

Y ojo, que esta desconexión de la que habla Margot no es cosa de ayer. Dice que el facilismo y los atajos ya empezaron a hacerse notar cuando ella dejó el matinal. La farándula se coló en algunos espacios y se impuso esa lógica de cortar un tema a la mitad si el rating bajaba, ¡da lo mismo si tenían a un ministro sentado al frente! Un cachetazo a la tele actual, ¿o no? ¿Será que a los matinales se les olvidó el significado de calidad?