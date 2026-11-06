Tom Brusse tira la bomba: "Si yo hubiera querido, esa pareja, Faloon y Rai, fin"

Espectáculos

¡Atención, cabros! El mundo de los realities no para de darnos material, y ahora el que llegó a soltar la pepita fue Tom Brusse en el programa "El Ex-tendido". Conversando con Poli Flores, el ex chico reality marroquí soltó una bomba que nos dejó a todos pensando si el destino de una parejita televisiva pudo haber sido otro.

Tom Brusse, conocido en España por programas como "La isla de las tentaciones", se tiró la tremenda frase sobre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda, la dupla que vimos en "Volverías con tu ex? 2". ¿Qué dijo? Que si él hubiera estado en plenitud, la historia habría sido muy distinta.

Según Brusse, cuando entró al encierro no andaba con todas las pilas; tenía ataos externos y hasta un hombro que le molestaba. ¡Imagínense! Pero el punto clave es que, si hubiese estado en su plenitud mental y sentimental, podría haber conquistado con facilidad a Faloon, la chilena. ¿Será tanto?

El mismo Tom Brusse reconoció que hubo miradas y sonrisas que iban más allá de una buena relación entre compañeros entre él y Faloon, y que ella cambió su actitud hacia él. De hecho, el compadre fue directo al hueso y sentenció: "Si yo hubiera querido, esa pareja, Faloon y Rai, fin".

O sea, el gallo está convencido de que tuvo el poder de dinamitar esa relación si se lo proponía. ¿Será una jugada para revivir viejas polémicas o de verdad siente que Faloon le echaba el ojo?