Angélica Sepúlveda reveló abrupto quiebre con galán turco: “Se despidió y se fue, quedé inmóvil”

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Angélica Sepúlveda nos dejó a todos con la boca abierta este miércoles al contarles a sus seguidores el repentino quiebre de su relación con Gürsel Saglam, el galán turco con quien casi llega al altar este año. La exchica reality no se guardó nada y confesó que, para ella, la separación fue súper sorpresiva y difícil, aunque ya está en proceso de sanación.

Recordemos que en marzo de 2026, Angélica ya había cancelado el matrimonio con Gürsel, pero en ese momento aseguró que seguirían juntos. Sin embargo, parece que el destino tenía otros planes, porque tiempo después las cosas no funcionaron y, por lo que contó, él fue quien decidió poner fin a la relación. “Amé intenso, como nunca antes”, escribió en una emotiva publicación de Instagram.

Angélica relató que, a pesar de que la relación siempre tuvo sus altos y bajos, estaban dándose una nueva oportunidad. Justo cuando ella pensaba que todo iba sobre ruedas, con mucho trabajo y problemas familiares que la tenían sensible, Gürsel la escuchó y apoyó. Pero el plot twist llegó sin avisar: Según contó, una tarde lo vio preparando la maleta y él le dijo que se iba a Turquía, que lo había pensado tres días y que no había nada que hablar. Dos horas más tarde se despidió y se fue. ¡¿Cómo así?!

La sorpresa y el dolor la dejaron helada. Sepúlveda explicó que los días posteriores fueron muy difíciles, llenos de emociones mezcladas. Contó que quedó inmóvil, que le llegaron miles de preguntas, tristeza, dolor y rabia, y que lloró sin respuestas hasta que se durmió. Lo más potente es que Angélica no lloró por él, sino por ella misma, sintiéndose sola, abandonada y vulnerable. Este episodio le reabrió una herida antigua de abandono, de cuando tenía dos años, que creía sanada.

Para salir adelante, la exchica reality decidió irse al campo con sus papás, buscando reencontrarse y soltar todo lo que la tenía mal. Y parece que lo logró, porque en su publicación del miércoles, aseguró: “hoy no tengo odio, ni rabia, estoy enfocada mil en mí”. ¡Qué power! Es heavy cómo un quiebre puede remover tanto, pero también qué admirable es verla enfocada en su bienestar. ¿Será que esta vez es el cierre definitivo de su historia de amor con el galán turco?