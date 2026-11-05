¡Mea Culpa regresa con un giro inesperado: ahora es pa’ ver en tu celu!

Espectáculos

Aguanta, ¿¡qué!? Cuando pensábamos que el universo de los crímenes reales conducido por Carlos Pinto ya era cosa de la tele abierta, un adelanto emitido la noche del martes pasado nos dejó marcando ocupado. `Mea Culpa` está de regreso, sí, pero no para la pantalla del living, sino para la del celular.

El clásico que nos tuvo a todos tiritando y pegados a la tele con los casos más escabrosos de la historia policial chilena, ahora se reinventa. Según TVN, este nuevo formato se llamará `Mea Culpa: el regreso` y viene adaptado al mundo digital, ¡todo en vertical! Olvídate de girar el teléfono; la idea es que lo veas tal como se graban y se miran los videos en redes sociales, pa’ que el drama te pille donde quieras y cuando quieras. Como dice el comercial, es "el clásico indiscutido como nunca lo habías visto".

Este plot twist no es una jugada aislada. `Mea Culpa: el regreso` se suma a la movida de TVN por llevar producciones conocidas al formato vertical, siguiendo los pasos de `Vuelve Temprano`, que también tuvo su reestreno digital hace poco. La cosa es clara: la tele pública le está echando todas las fichas a la experiencia móvil, para que el contenido te acompañe a todas partes.

La cita para revivir la adrenalina de `Mea Culpa` es el próximo 11 de noviembre. El programa se estrenará en TVN/Vertical, una aplicación gratuita que puedes descargar en cualquier teléfono Android o iOS. Por ahora, no se sabe cuántos capítulos tendrá, si nos sorprenderá con casos inéditos o si revivirá los que ya nos dejaron sin dormir. Tampoco está claro si lo veremos de nuevo en la televisión tradicional. Lo único certero es que en seis días, tu celu será el nuevo escenario de los casos más impactantes de Chile. ¿Están listos para la nueva dosis de “nada hacía presagiar” en formato vertical?