Filtran que Álvaro Ballero habría expulsado a una de sus ex en “Volverías con Tu Ex? 3”

Espectáculos

El reality “Volverías con Tu Ex? 3” está recién en grabaciones, pero ya nos tiene al borde del asiento. Resulta que Álvaro Ballero, chico reality, aceptó una jugosa oferta millonaria para sumarse al encierro. ¿El "pero"? Tenía que entrar con sus dos ex: Ludmila Ksenofontova, su exesposa y mamá de sus hijos, y María José Reyes, quien fue su polola después. Imagínense el escenario.

Antes de que comenzaran las grabaciones en Perú, el show que se estrena en 2027, ya había quedado la tremenda "escoba". La decisión puso a prueba su actual relación con Valentina Schnitzer, veterinaria. Ella dijo confiar plenamente en él, pero justo al ingresar al encierro aparecieron en portales de farándula unos audios que supuestamente sugerían una infidelidad de Ballero, nada menos que con María José. Él se defendió acusando hasta un hackeo y apuntó sus dardos a María José.

Según expusieron en Plan Perfecto (CHV), en los primeros días de encierro María José habría generado un ambiente de tensión al comentar pestes de Ballero a los demás concursantes. La mala onda repercutió en él, que estuvo a punto de abandonar el reality. Una llamada telefónica con su hermana, Antonella Ballero, lo frenó y lo motivó a seguir dando la pelea.

En ese momento planeó su jugada: sacar a María José de la competencia. Según una filtración del periodista Patricio Sotomayor, durante una competencia Ballero salió ganador y tuvo el poder de tomar la drástica decisión: eliminó a su expolola.

Desde ese momento, agregaron en el panel, Ludmila Ksenofontova será la única dupla de Ballero para las siguientes etapas del reality. Adelantaron, además, que próximamente se integraría al encierro el más reciente ex de Ludmila, Carlos “Kaoto” Águila.