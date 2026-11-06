¡Impacto total! Flavia Laos dejó a Luis Mateucci helado con broma de "el bebé" en plena ceremonia

Espectáculos

¡Se armó la grande en Volverías con tu ex? 2! El avance del capítulo 88 nos dejó a todos con la boca abierta después de una ceremonia de compromiso que prometía emociones fuertes, pero que terminó en un show de aquellos.

Luis Mateucci, ni corto ni perezoso, le pasó el anillo a Flavia Laos con una declaración de amor que sonaba a compromiso real y serio: "Quiero comprometerme y no lo hago por el reality, no lo hago por quedar bien con nadie, solo por vos". ¡Qué compromiso!

Pero Flavia... ay, Flavia. Cuando todos esperábamos el "sí" rotundo, la cantante lanzó una frase que nos dejó pa' dentro: "Y por el bebé". La cara de Mateucci debió ser un poema, ¿cachai? Pero la verdad es que la bomba era de humo. Flavia soltó una carcajada al toque, confirmando que todo era una broma. ¡Menos mal, que susto!

Y como si fuera poco, en la misma ceremonia la cosa no paró. Camila Nash le dijo a Austin Palao que quiere comprometerse con él. Él se lo tomó con cariño. Pero la que no aguantó nada fue Noelia Márquez, ¡que de una le devolvió el anillo a su pareja!

Realmente, ¿quién invita a una ceremonia de compromiso a esta gente? La buena onda del anillo de Mateucci casi termina en un tremendo malentendido. ¿Tú te hubieras comido el cuento?