¡Pangal Andrade la rompe chocheando con la Alanna y sus pasos de equilibrio!

Espectáculos

¡Pangal Andrade volvió a derretir las redes sociales! El deportista compartió un video en TikTok e Instagram junto a su hija Alanna que dejó a todos chocheando. La pequeña, que recién cumplió un añito, se lució mostrando sus habilidades para mantener el equilibrio, ¡y bailando con su papá!

El registro no pasó piola, y Pangal mismo destacó el tremendo avance de su hija en Instagram, escribiendo: “Tenemos evolución del equilibrio con el baile”.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios cariñosos de usuarios que quedaron completamente enternecidos con la complicidad padre-hija. “Cuando sabes que las manos que te sostienen son de papá, entonces no hay nada que temer”, escribió una cibernauta, reflejando el sentir de muchos. Otros usuarios también dejaron mensajes llenos de ternura.

Parece que la Alanna, hija de Pangal Andrade y Meli Noto, tiene un aura especial que cautiva a todos. Recibió piropos como “Esta bebé me cautivó, es encantadora”, y el rol de Pangal como papá también se llevó felicitaciones. ¿Quién no se derrite con esta dupla?