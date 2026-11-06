¡La Fran Valenzuela se adueña de los Latin Grammy 2026: Presentadora, nominada y reina!

Espectáculos

¡Atención, fanaticada de la música y el chismecito bueno! Agárrense porque Francisca Valenzuela, nuestra adorada Fran, ¡se viene con todo en los Latin Grammy 2026! Cero modestia aquí, porque estamos hablando de un logro pa' sacarle brillo: la Fran no solo está nominada, ¡sino que además la eligieron para presentar una de las categorías! O sea, el nivel de estrellato que se está manejando es estratosférico. ¡El orgullo chileno a mil!

El 12 de noviembre, Valenzuela se hará cargo de uno de los galardones de la primera etapa de la ceremonia. Los organizadores ya confirmaron que nuestra artista, cantautora chilena de pop/rock, se hará cargo de uno de los gramófonos en "La Premiere", la etapa inicial de la ceremonia. Esa sección está dedicada exclusivamente a los gramófonos de vocación técnica y áreas de nicho. La Fran abriendo los fuegos, ¡qué elegancia!

Pero ojo, que su agenda no es solo de presentadora. ¡Aquí viene lo más power! En la ceremonia principal, cuando el aire ya esté cargado de nervios y emoción, Francisca se la juega por el premio a Mejor Canción Alternativa. ¿Y con cuál joya? Con 'Bugambilia', un temazo de su disco 'Maldita', que es de 2026.

Y aquí es donde la cosa se pone interesante y nos hace tiritar la pera. En la misma categoría de 'Bugambilia', nuestra Fran no solo compite con pesos pesados internacionales. ¡No, señor! También se medirá ni más ni menos que con la tremenda Mon Laferte, que llega con su canción '1:30'. ¡Duelo de chilenas en el escenario mundial! Esto sí que es emocionante, una competencia sana pero con ese toque de "quién ganará" que nos encanta. También están en la contienda el crack Jorge Drexler con 'Ante la duda, baila', Dante Spinetta con 'El Reset' y Bruses con 'Querida Amalia'. La lista es de puro talento, así que el gramófono va a estar más que peleado.

Esta edición, la número 27 de los Latin Grammy, promete ser una noche para el recuerdo. Todo el espectáculo se montará en el icónico MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Y si no tenemos pasajes para ir a Las Vegas (que es lo más probable), no hay problema: HBO Max transmitirá todo el show en streaming para que no nos perdamos ni un detalle. Así que, ¿quién más va a estar con la bandera chilena puesta el 12 de noviembre? ¡A apoyar a nuestras cabras!