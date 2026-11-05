La Doctora Cordero sorprendió a todos con un inesperado regalo para Cony Capelli

Espectáculos

Nadie se lo esperaba. La Doctora Cordero, quien normalmente da que hablar por sus enfrentamientos públicos y sus deslenguados comentarios en el mundo del espectáculo, nos dejó a todos con la boca abierta. Esta vez, la psiquiatra se mandó un gesto impensado que generó una ola de aplausos en la web.

Sin previo aviso, y en pleno programa “Zona de Estrellas”, la panelista se tomó un minuto para mostrar un regalo especialísimo. Se trataba de un gorrito tejido con mucho cariño para la guagüita que Cony Capelli espera, que nacerá en los primeros meses de 2027. “Traje este gorrito para el bebé”, expuso en pantalla, dejando a sus compañeros completamente sorprendidos.

Javier Fernández, panelista y cercano a Cony, no dudó en preguntar lo que todos pensaban: por qué le dieron ganas de tejerle a Cony. La Doctora Cordero, sincera como siempre, explicó el verdadero motivo detrás de este gesto tan dulce. Contó que una vez sintió a Cony “tan triste” cuando habló en el programa, que no lo pensó dos veces. Dijo que buscó sus lanas y se puso a tejer el gorrito, recordando esa ocasión en que Capelli le dio unas cuñas al espacio televisivo. Fernández, encargado de hacer llegar el presente, se comprometió a entregárselo personalmente.

Como era de esperarse, este acto de buena onda no pasó piola. El gesto se viralizó al toque en todas las plataformas digitales. Por ejemplo, en “Noticias del Espectáculo” lo subieron y Cony Capelli, al verlo, no se aguantó y reaccionó de inmediato. Escribió en el posteo un comentario de agradecimiento y sumó un emoji de corazón. Hay que recordar que la comunicadora, que además será parte del panel de la tercera temporada de Gran Hermano, ha estado últimamente en el ojo del huracán por el quiebre que tuvo con Sebastián Daroch, el padre de la bendición que viene en camino, justo en medio de su embarazo. Parece que hasta la Doctora Cordero tiene su lado más dulce, ¿no?