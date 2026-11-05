¡Di Mondo no se aguantó!: “Que Neme no se venga a hacer el hueón”

Espectáculos

¡Agárrense, cabros! El cahuín del día viene calientito desde el mundillo farandulero, y el protagonista es nada menos que Di Mondo, que no se guardó nada al responderle a José Antonio Neme. “Perdón que lo diga, yo casi nunca uso un garabato, pero que Neme no se venga a hacer el hueón”, disparó de entradita el socialité, directo desde Estados Unidos, dejando claro que no piensa quedarse callado.

Todo partió el pasado martes, cuando en el programa Que te lo digo, el periodista José Antonio Neme se refirió a la chance de que Di Mondo regresara a la glamorosa alfombra roja del Festival de Viña del Mar. Neme fue tajante: “Creo que no va a estar invitado por el canal (Mega) por razones obvias, o sea, tiene un indicio judicial con el canal y hasta que eso no se resuelva, las relaciones entre las partes tienen que mantenerse congeladas”. Y no solo eso, el animador agregó que no lo invitaría personalmente, pues no tiene cercanía con él ni entiende su lenguaje, aunque aclaró que le cae bien.

Pero Di Mondo no es de los que se quedan callados. En contacto con el mismo espacio farandulero, el influencer recordó que sus apariciones en la gala de Viña no son cualquier cosa, de hecho, suelen ser un antes y un después. Dijo que muchas veces ha marcado tendencia a nivel mundial en Twitter. Y ante las dudas de Neme por su lío judicial, Di Mondo lanzó una bomba: “Voy a usar la palabra ‘especulación’, porque tampoco lo puedo probar: José Antonio Neme y otras personas en el canal sabían de mi diagnóstico casi del comienzo”. Insistió en que se trataba de una especulación, para no entrar en un tema legal.

A pesar de la pataleta, Di Mondo quiso dejar claro que no hay mala onda personal: que no tiene rencor ni odio contra la gente de Mega. Sin embargo, la parte legal es otra historia: aseguró que la estación tendrá que pagar mucho dinero y que él va a dar la pelea. El socialité está exigiendo una indemnización que supera los 700 millones de pesos a Mega por presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, discriminación y vulneración de la confidencialidad médica.

Todo este drama comenzó tras su frustrada participación en el reality El internado, donde Di Mondo acusó a la estación de llevarlo a Perú con visa de turista, no de trabajo. Luego, el influencer apuntó a Mega por no invitarlo a la gala del Festival de Viña como consecuencia directa de este enredo judicial. Y lo más impactante de todo: una vez que se destapó su acción legal, Di Mondo reveló en televisión que el centro de la controversia estaba ligado a un diagnóstico de VIH. ¡Uff, parece que esta pelea recién está comenzando y tiene para rato! ¿Quién crees que terminará pagando la cuenta en este culebrón?