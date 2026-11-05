Dominga López llegó pisando fuerte al aeropuerto: se fue al Miss Universo en un auto de lujo

Espectáculos

Dominga López, nuestra Miss Universo Chile 2026, tomó rumbo a Puerto Rico, y no escatimó en estilo para su despedida. La modelo llegó al aeropuerto de Santiago con todo el "glamour" que se merece una reina, bajándose de un auto rojo icónico y lujoso. ¿Hay mejor forma de empezar un viaje a Miss Universo?

Un grupo de gente la esperaba para darle el "vamos" a esta aventura internacional, donde la Domi tiene la misión de representarnos y, ojalá, traer la corona pa' la casa. La organización de Miss Universo Chile lo dejó clarísimo en Instagram: "Hoy comienza el viaje de nuestra Miss Universo Chile 2026, Dominga López, rumbo a Puerto Rico, donde tendrá el orgullo y la responsabilidad de representar a nuestro país en Miss Universe ".

La organización también elogió a Dominga y se mostró segura de que entregará lo mejor de sí para dejar el nombre de Chile en lo más alto. Cerraron con un "¡Todo Chile está contigo, Dominga!".

El Miss Universo 2026 se viene con todo: parte oficialmente el 21 de noviembre. La competencia preliminar será el 22 de noviembre y la gran final, donde se decidirá todo, está programada para el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan.

Claramente, Dominga no vino a calentar el asiento. ¿Creen que ese auto rojo le dio el empuje extra que necesita?