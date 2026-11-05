Prohibida Obsesión: ¡Luciano en aprietos por un correo brígido!

Espectáculos

El cahuín empieza cuando la Coca (Lorena Capetillo), que no pierde pisada, decide meter sus narices en la relación de Antonia (Sigrid Alegría) con Luciano. Directa al grano, le va a preguntar a Hernán (Osvaldo Silva) todos los jugosos detalles. El abogado no va a tardar en preguntarle a su hija en qué consistió la relación. Pero, ¡ojo! La respuesta que reciba no le va a hacer ni una gracia.

Pero el drama no para, ¡para nada! Luciano recibirá un correo electrónico preocupante: ¡es de una persona desconocida que sabe absolutamente todo sobre su affair extramarital con la Bárbara! El arquitecto le pedirá una reunión cara a cara a la Coca. Aunque sin confirmar que se trata de ella, le exigirá que lo deje tranquilo. ¡Imagínate la tensión de ese encuentro!

Nosotros ya estamos listos para este festival del cahuín. ¿Quién crees que se atrevió a mandar ese mail tan revelador? ¡Hagan sus apuestas!