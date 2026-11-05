María Luisa Godoy saca las garras por Yann Yvin y le da con todo a Ennio Carota

Espectáculos

¡Se armó la mocha en el mundo culinario chileno, y de las buenas! Hace poco, Ennio Carota, el chef italiano y ex jurado de MasterChef, lanzó una crítica brutal, de esas que duelen, contra Yann Yvin, el chef francés que ahora es jurado del mismo programa. La cosa es que Carota, al parecer, no soportó cómo Yvin trató a Nicolás Berlinger Montané, un concursante, durante una evaluación que, a su juicio, fue demasiado.

Según el relato, Yvin le dijo al concursante que "le gustaría decir que debía quitarse el delantal y salir de la competencia". Y por si fuera poco, remató que su plato le dio “vergüenza” y que había sido "uno de los peores que había probado". ¡Uf, qué heavy el nivel de ninguneo!

Carota, como buen tano con opinión, no se quedó callado y le tiró toda la carne a la parrilla en redes sociales, en un extracto del momento que TVN subió a las redes sociales. “Yann Yvin, tu personaje ya huele a naftalina. Te lo digo como cocinero y ex jurado de MasterChef: esa pose de chef todopoderoso que confunde autoridad con soberbia y exigencia con humillación está pasada de moda”, disparó sin filtro. Y siguió con el basureo sin anestesia, cuestionando si lo de Yvin era "gastronomía o una búsqueda de rating". Carota sentenció que un jurado debe evaluar platos y no rebajar personas, y que la prepotencia no hace mejor a ningún chef.

Pero la cosa no iba a quedar ahí, ¡ni por si acaso! Ante semejante bataola, la mismísima María Luisa Godoy, conductora de esta temporada de MasterChef Chile, sacó las garras para defender a su partner francés. Y lo hizo con todo, ¿o no? En conversación con La Cuarta, fue clarita y tajante en su postura: “No comparto ninguna de sus palabras, creo que Yann es extraordinario, un tremendo chef y un gran juez”. ¡Así se habla!

La Mari también destacó al equipo de MasterChef y dijo que forman un trío muy sólido, razón por la que el programa tiene buenos resultados y éxito. Claramente, la conductora le da todo el respaldo a su colega, dejando entrever que las cosas funcionan tal como están. ¡Directo a la yugular!

Y lo más heavy, y lo que más caló hondo, es que Godoy confesó que las palabras de Ennio le dieron "pena", sobre todo "porque Yann siempre me ha hablado muy bien de Ennio y siempre me ha dicho que es su amigo”. ¡Amigo, ¿cuál amigo?! Para cerrar, Godoy planteó que es bien doloroso cuando un amigo hace un comentario así por redes sociales, porque si de verdad pensara algo así, que lo duda mucho, tiene la confianza para decírselo en privado. ¡Cero tolerancia con el cahuín público entre amigos, sobre todo cuando se puede hablar de frente!

¿Qué te parece? ¿Quién tiene la razón en este culebrón culinario que tiene a todos comentando?