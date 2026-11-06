¿Cómo nació el romance de la Chofi y el cabo Tapia? Paola Troncoso lo cuenta todo

Espectáculos

La Chofi y el cabo Tapia, interpretados por Paola Troncoso y Patricio Fuentes, son sin duda de los personajes más queridos del elenco de 'Detrás del Muro'. Su química en pantalla es innegable, y los fans siempre se han preguntado cómo surgió ese flechazo.

El jueves 5 de noviembre, Paola y Patricio estuvieron en 'La Hora de Jugar' para hablar sobre el programa especial que tendrían ese día con Don Francisco como invitado especial. Pero obvio que Francisco Puelles y Begoña Basauri, los anfitriones, no iban a dejar pasar la oportunidad de preguntarles por el origen de este romance tan icónico. ¡Y Paola soltó la sopa!

El secreto detrás del muro

Paola Troncoso explicó que la magia de Chofi y Tapia nació, como muchas cosas en 'Detrás del Muro', de la improvisación pura y dura en los ensayos. Contó que tienen productores que confían mucho en ellos, lo que permite que estas ideas se queden. Según explicó, en las improvisaciones van saliendo muchas cosas que después quedan como parte de la historia.

Para que quede claro: al principio, no eran ni cerca de ser una pareja. La Chofi era solo la Nanita de Boric y Tapia un guardia presidencial. ¡Imagínate! Nada que ver con el coqueteo que conocemos.

De la improvisación al flechazo

El giro ocurrió en un ensayo, cuando Paola, según contó, empezó a mirarle el traste a Patricio Fuentes. Sí, ¡le leíste bien! Una mirada más allá de lo profesional que no pasó desapercibida.

Los productores, que están en todas, se dieron cuenta y pensaron que sería buena idea seguir por ese camino. Así, la chispa se transformó en una luz verde para la historia. Desde ese momento, el siguiente libreto ya incluía un coqueteo más directo, y de a poquito, la relación empezó a crecer y crecer.

Más allá de lo picaresco

Pero ojo, que no todo fue por la mirada pícara. Paola Troncoso dejó claro que, si bien la idea inicial podría haberse quedado como una historia medio libidinosa, tanto ella como Patricio Fuentes se esforzaron para ir más allá. Le metieron pino para llevar la relación a un amor de verdad, más allá de lo picaresco.

Así que, la próxima vez que veas a la Chofi y el cabo Tapia en 'Detrás del Muro', ya sabes que su amor no fue casualidad, sino el resultado de la química, la improvisación y un ojo atento en el momento justo. ¿A quién más se le ha ido la mirada en el trabajo y ha terminado en algo bueno?