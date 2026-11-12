Daniela Aránguiz en recuperación: entre la vesícula y el cahuín de Cuco Cerda

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¡Atención, atención! La semana ha estado movidita para Daniela Aránguiz, y no precisamente por un nuevo cahuín, ¡sino por su salud! La comunicadora causó revuelo entre sus seguidores cuando subió una foto desde un recinto asistencial, donde se veía hospitalizada y, lo que más conmovió, acompañada por su querida mamá. Obvio, las alarmas se encendieron al toque, con todos preguntándose qué le había pasado. Pero tranquilos, que ya salieron a la luz nuevos antecedentes y tenemos clarita la película.

Resulta que Daniela ingresó el pasado lunes 9 de noviembre para una colecistectomía programada, una cirugía que, aunque suene cuático, es bastante común. Para los que no cachan, es la intervención donde te extirpan la vesícula biliar, ese pequeño órgano que tenemos ubicado estratégicamente debajo del hígado, en la parte superior derecha del abdomen. Su pega principal es almacenar la bilis, un líquido súper importante que ayuda a la digestión. Según los expertos, esta operación se suele hacer cuando existen cálculos biliares que provocan molestias u otros problemas en la vesícula, o cuando hay una inflamación de este órgano. Ojo, la Clínica Alemana no detalló el motivo médico específico que llevó a Daniela a pasar por el bisturí en esta oportunidad.

Pero la buena noticia es que Daniela Aránguiz está estable y evolucionando súper bien de su intervención. La propia comunicadora lo confirmó en una historia de Instagram, adelantando que el miércoles 11 de noviembre le darían el alta médica para volver a casa. Y una de las grandes dudas que siempre surge cuando alguien se somete a esto es: ¿se puede vivir sin vesícula? ¡Absolutamente sí! El organismo se adapta sin ningún problema y puede seguir funcionando de manera normal, porque la bilis continúa su camino directo desde el hígado hacia el intestino delgado sin pasar por ese órgano. Así que, por ese lado, tranquilidad total.

Pero como la vida de nuestros famosos nunca es solo salud, la hospitalización de Daniela también puso el foco en su situación sentimental. Justo en un momento donde circulaban rumores de un supuesto quiebre con Cuco Cerda, el deportista ¡no se hizo el leso! Le envió un ramo de flores de regalo a la clínica, . Esto se dio luego de que circularan versiones que apuntaban a un posible fin de la relación, tema que hasta el periodista Pablo Candia había puesto sobre la mesa. Posteriormente, la propia Daniela Aránguiz se refirió a esos rumores y desmintió que su relación hubiera terminado. Parece que algunos dramas de farándula son más difíciles de operar que cualquier vesícula, ¿o no?