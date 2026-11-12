¡Cuidado! 'Mea Culpa, El Regreso' ya está en TVN Vertical y se ve… de pie

Espectáculos

¡Atención, fanaticada del misterio y los casos cuáticos! Si pensaban que ya nada los iba a sorprender, el retorno de “Mea Culpa, El Regreso” en la app TVN Vertical llegó para cambiarles la forma de ver tele. El programa, el true crime por excelencia de la televisión chilena, ya está disponible junto a Carlos Pinto, pero ojo: ahora es todo en formato vertical.

Sí, como lo leen. Para engancharse, hay un adelanto con el primer capítulo de estas historias. ¿Listos para revivir la tensión con títulos como “Un cuento salvaje”, “El chacal de Puerto Montt” y “Adiós al cariño”?

En lo que va del año, el canal ha lanzado siete títulos de ficción vertical que ya suman más de 150 millones de visualizaciones.

La app TVN Vertical se presenta como la única de su tipo creada por un canal de televisión acá en el país. Lo mejor de todo es que es completamente gratuita y la pueden descargar tanto en Android como en iOS. Así que ya saben, si tienen ganas de volver a sentir esos escalofríos clásicos de “Mea Culpa” con un giro moderno, corran a descargarla. ¿Será que ahora los crímenes se ven mejor de pie?