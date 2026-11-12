¡Se le salió la cadena! Luis Mateucci se confiesa sobre su tenso cruce con Karol Lucero

Espectáculos

Luis Mateucci, el argentino que siempre da qué hablar, finalmente soltó la sopa sobre uno de los momentos más tensos de su paso por ¿Volverías con tu ex? 2. En un nuevo capítulo del encierro, se sinceró sin filtros acerca del encontrón que tuvo con Karol Lucero, y la cosa no fue para nada piola.

Todo este drama se destapó durante una dinámica propuesta por Julio César Rodríguez en el resort. Tras la competencia entre mujeres que definirá a la segunda dupla nominada, el animador llegó a la casona con una actividad donde las parejas tenían que elegir siete bloques que representaban conceptos de su relación, tanto positivos como esos que "hay que trabajar".

Cuando fue el turno de Luis y Flavia Laos, escogieron joyitas como “Preocupación”, “Admiración”, “Resentimiento” y “Falta de empatía”. Y ojo, que estos dos últimos fueron el detonante para que Mateucci echara al agua su beef con el ex "Karol Dance".

Flavia fue la primera en dar su versión de los hechos: "El día que vino Karol le molestó una situación". Según ella, todos estaban cenando y Karol se fue a la torre. "De la nada regresó y me dijo que estaba molesto porque no lo fui a buscar. Él tiene que comunicar qué le molesta y qué no, lo noté resentido", relató Flavia. ¡Clarito!

Pero la bomba la tiró Luis al tomar el bloque de "Falta de Empatía". Explicó que "pasó algo particular con Karol que claramente vino como animador. Yo soy partidario de que si llega un animador hay que brindarle respeto porque si no estaríamos todos a la misma altura, y no, nosotros somos participantes y están los animadores". El problema, según Mateucci, es que "él no me brindó ese respeto, entonces yo le perdí el respeto al animador y encuentro que está mal". Aquí el argentino se puso reflexivo y admitió que, si sabe que hizo algo mal, se siente culpable.

¿Y qué fue lo que encendió la chispa? Pues Mateucci contó que Karol lo molestó con ser la "tercera opción" de Karol y "el huiro, lo que botó la ola" para ella, por lo que decían los demás participantes.

En el mismo contexto de la "falta de empatía", Luis aprovechó de mandarle un palito a Flavia: "volvimos y pensó en ir a comer y no en saber qué me estaba pasando a mí". ¡No se guarda nada!

Como si faltara más sazón al culebrón, Faloon Larraguibel no perdió el tiempo y disparó sus propios dardos contra Mateucci, afirmando que el argentino es "lo más simple, lo más fácil, lo sencillo, lo último que queda, lo último que dejó la ola". ¡PLOP! Julio César tuvo que intervenir, frenándola con un "Faloon, ya, está bien".

Al final, ¿será que el respeto se gana o se exige en un reality?