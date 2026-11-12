¡Se fue de tarro! Cris Olivares de MasterChef se descarga contra Yann Yvin y tira tremenda indirecta

Espectáculos

¡Se prendió MasterChef! Esta semana se armó un cachito de esos que nos encantan, cuando Cris Olivares, el exparticipante que salió del programa, no se quedó callado ante los comentarios de Yann Yvin, integrante del jurado.

Todo partió tras la emisión de la salida de Cris, quien protagonizó un tenso momento con la jueza Fernanda Fuentes. El chef francés Yann Yvin conversó con Página 7 y dijo que su partida sorprendió a todos y que nadie entendió por qué pasó, especialmente porque con la Fer estaban unidos en todos los capítulos.

Obvio que Cris no se iba a quedar piola. Días después, el creador de contenidos le respondió a Yann diciendo que era obvio que se iban a defender y que sería absurdo que dijera lo contrario, porque si no, no habría chequecito a fin de mes.

Pero la cosa no quedó ahí. Cris Olivares decidió subir la apuesta y le lanzó una indirecta de aquellas a Yann Yvin, con un comentario sobre un vuelo. "Igual, querido chef Yann, podrías contar lo bien acompañado que venías en el vuelo que nos topamos de Lima a Chile, porque tampoco nadie entendió nada. Ahí te la dejo, un abrazo", soltó. ¡Mish! Ahí sí que se puso bueno el cahuín. La pregunta del millón es: ¿quién era la misteriosa compañía que dejó a todos patitiesos?