Tita Ureta no se guardó nada sobre las críticas a Vértigo: "Me dieron un poco duro"

Espectáculos

Se emitió el segundo capítulo de la nueva temporada de Vértigo, el estelar de Canal 13 que conducen Tita Ureta y Martín Cárcamo. Los animadores no se hicieron los lesos y partieron de una, refiriéndose a todo lo que se habló después del estreno.

Martín Cárcamo partió elogiando el look de Tita. Además, el animador aprovechó de destacar el buen rating que ha tenido Vértigo desde su estreno y dijo que fue un éxito de sintonía.

Pero la buena onda duró poco, porque Martín no demoró en irse al grano: los comentarios de Emeterio Ureta, el papá de Tita, que la semana anterior había lanzado sus dardos contra la participación de Cecilia Bolocco. El conductor le preguntó directo: "¿cómo lo pasaste en la semana?"

Una Tita Ureta bien honesta y con un outfit impecable, respondió: "Bien, pero me dieron un poco duro". Y ahí Martín le tiró la talla a su papá: "El que se fue de tarro fue tu papá". Tita, sin pelos en la lengua, reconoció la situación de su progenitor: "Es que a mi papá se le arrancan las cabras un poco pa’l monte".

Tita agregó que su papá se fue al chancho y empezó a hablar mucho. Y aquí viene lo mejor: Tita contó que su papá habría dicho que se iba a retirar de la televisión para no hacerle más daño. Claramente, la animadora sabe con quién está tratando, porque remató con una pregunta al público: "¿Le creen?"

Obvio que ni Martín ni el público le creyeron, ¡y nosotros tampoco! A ver si aguanta el personaje sin la tele. ¿O es que los Ureta no pueden vivir sin una cuota de polémica?