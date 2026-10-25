¡Ojo al charqui! El percance de Priscilla Vargas que desató las teorías de Repe en Tu Día

Espectáculos

El viernes 23 de octubre, la cosa se puso curiosa cuando un detalle de Priscilla desvió completamente la atención del informe meteorológico de Michelle Adam, mostrando que en el matinal, ¡nunca se sabe qué va a pasar!

El tic que prendió las alarmas

Fue durante la mañana de este viernes 23 de octubre que "Tu Día" vivió un episodio de esos que sacan risas y despiertan la curiosidad de la teleaudiencia. Mientras Michelle Adam, nuestra experta en el tiempo, estaba actualizando su pronóstico meteorológico para la jornada, el ojo atento de José Luis Repenning no se perdió un particular intercambio de miradas. Repe notó que algo pasaba entre Priscilla Vargas y uno de los productores del matinal, uno de los productores. Como buen partner, y con la chispa que lo caracteriza, el conductor no se aguantó las ganas de saber qué se traían entre manos.

Sin pensarlo dos veces, Repe interrumpió la transmisión para ir directo al grano y desentrañar el misterio. Repe preguntó directamente qué estaban tramando. La situación, obviamente, generó expectación en el estudio y en casa, dejando la meteorología en un segundo plano por un momento.

Ante la insistencia de su compañero, Priscilla Vargas decidió poner fin al misterio y aclaró la situación. La conductora explicó que ese intercambio de miradas tenía que ver con una molestia bien específica que estaba sintiendo en ese instante. Priscilla explicó que le estaba tiritando el ojo y preguntó si se le notaba. Ese pequeño detalle, un simple tic en el ojo, fue el detonante de todo el divertido cahuín.

¿Estrés o el fantasma de un matrimonio?

Pero la explicación de Priscilla no fue suficiente para Repe, que ya estaba en modo investigador. La situación despertó sus sospechas. No perdió la oportunidad de indagar más y quiso saber si detrás de ese tic ocular se escondía alguna preocupación o estrés que afectara a su colega. Repe le preguntó si estaba estresada o nerviosa por algo.

Repe hizo alusión al matrimonio de la periodista Delfina Gómez, comentando que ella "iba a tener dos ramos por cualquier cosa", en medio del distendido intercambio. Fue un momento que desvió la atención de las nubes y las precipitaciones, para enfocarla en el "drama" del ojo tiritón de Priscilla.

Y entre tanta tregua, ¿qué dijo el tiempo?

Aunque el percance de Priscilla Vargas y las teorías de Repe se robaron la película por unos minutos, Michelle Adam logró retomar su segmento y entregar el pronóstico del tiempo para el viernes 23 de octubre. La meteoróloga se centró en las condiciones que se esperaban principalmente en Santiago durante la tarde y la noche.

Adam explicó que aún quedaban algunas precipitaciones pendientes, especialmente en los sectores orientales de la Región Metropolitana y en las zonas cercanas a la majestuosa Cordillera de los Andes. "Todavía van a quedar precipitaciones", detalló la especialista, usando un lenguaje claro para que nadie se perdiera. Incluso mencionó que Ñuñoa podría ver algo de lluvia, aunque aclaró que en ese preciso instante no se veía una concentración fuerte de precipitaciones en la comuna.

En cuanto a los horarios, Michelle fue súper específica, como siempre. Indicó que cerca de las cuatro de la tarde (16:00 horas) se esperaba la formación de nuevas nubes. Luego, para las seis de la tarde (18:00 horas), se anticipaba una pequeña intensificación de las precipitaciones. Y ya hacia las ocho de la noche (20:00 horas), la lluvia comenzaría a disminuir, aunque advirtió que podrían mantenerse algunos "pulsos" de agua en la zona oriente de la capital. Para rematar, la meteoróloga también alertó sobre la posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde, aunque con una probabilidad menor a la que se había visto el día anterior. Este fenómeno, según su pronóstico, podría extenderse desde el sur de la Región Metropolitana hasta la Región de Los Lagos, abarcando una buena parte del territorio.

Así que, entre el temblor de ojo y el pronóstico del tiempo, "Tu Día" nos demostró que siempre hay espacio para un buen cahuín y un par de risas antes de saber si llevar paraguas. ¡Un viernes para el recuerdo!