¿Qué dijiste?": "Nico pilla a Daniel y Francesca a los gritos en "La Baronesa"

Espectáculos

Nico (Andrew Bargsted) llegará en el peor momento posible en el capítulo 47 de "La Baronesa" y pillará a su mamá, Francesca (Katyna Huberman), y a Daniel (Francisco Reyes Cristi) en plena discusión. La escena que se viene está para comer cabritas.

Francesca ya no quiere nada con el chef Daniel, especialmente después de todo el drama con León (el actor César Caillet) y la búsqueda de Clara (Lorena Bosch). "¡Entiéndelo, lo nuestro se acabó!", le gritará, intentando zafarse del agarre. Pero Daniel, ¡terco él!, está desesperado por seguir con la relación y pasa por alto el "no es no". El chef no tiene los rollos morales de la terapeuta y le gritará que no se ha acabado y que no le interesa que alguien sepa lo que siente por ella. Y justo ahí, en el timing perfecto, se abre la puerta de la casa y aparece Nicolás, con la cara descompuesta, listo para el cahuín.

Nicolás exigirá saber qué dijo y qué está pasando entre ellos, directo al hueso, a su mejor amigo y, ojo, a su propia madre. Este triángulo amoroso-familiar está on fire y se nota que la tensión se puede cortar con cuchillo. ¿Cómo van a salir de este atado? ¡Aquí la barra de Netflix va a explotar!