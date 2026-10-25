¡Faloon Larraguibel sin filtro! Acusa a Jean Paul Pineda de no pagar pensión hace dos años

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¡La Faloon Larraguibel nos dejó a todos con la boca abierta! La conocida exchica 'Yingo' se sinceró en el capítulo del lunes 19 de octubre de 'Volverías con tu ex? 2' y soltó una bomba que dejó a todos pa' dentro: el exfutbolista Jean Paul Pineda, su expareja, llevaría dos años sin pagar la pensión de alimentos de los tres hijos que tienen en común. Sí, leíste bien, ¡dos años sin ni una luca!

En una conversación con su compañero Tom Faloon habló de las dificultades que ha enfrentado tras el término de su matrimonio. Cuando le preguntaron por algún acuerdo económico formal, dijo que existe una pensión de alimentos dictada por el tribunal, pero que él no ha pagado nada en dos años. ¡Qué brigido! Imagínense la situación.

Y como si no fuera suficiente, Faloon también reveló que mantiene restricciones de contacto con Pineda, quien tendría orden de alejamiento en su contra.

Estas declaraciones no son las primeras de Faloon sobre su matrimonio. Días antes ya había contado los complejos momentos que vivió, "Mi matrimonio fue tormentoso de principio a fin, siempre", confesó. Para ella, el divorcio fue una liberación emocional, y ahora con su actual pareja, Raimundo Cerda, asegura que confía plenamente en él.

Pero la teleserie no termina ahí, porque las palabras de Faloon se suman a un tremendo problema judicial que enfrenta Jean Paul Pineda. El exfutbolista fue detenido el domingo en San Bernardo, tras una denuncia por una presunta agresión contra otra expareja en un motel. La cosa es seria: fue formalizado por lesiones y desacato, y el tribunal decretó prisión preventiva mientras se investiga el caso. Un cahuín que no para de sumar capítulos.

Es heavy cómo se entrelazan las historias, ¿o no? Entre deudas de pensión, órdenes de alejamiento y nuevos líos judiciales, queda claro que este drama está lejos de terminar. ¿Qué opinan ustedes de todo este atado?