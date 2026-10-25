Botota Fox toma una drástica decisión para dejar el alcohol

Espectáculos

La Botota Fox, cuyo nombre real es José Miguel Navarrete, sorprendió a sus seguidores al anunciar una movida gigante: se va a poner un pellet para dejar el copete y enfrentar sus problemas con el consumo de alcohol.

Ella misma lo soltó en sus historias de Instagram, sin pelos en la lengua, confesando que la bebida le ha causado más de un dolor de cabeza. “Me voy a poner el pellet porque ya basta de mandarme cagás curado, hay que madurar”, dijo, dejando claro que llegó el momento de modificar sus hábitos.

Y ojo que no fue de un día para otro; la Botota ya había ido a los especialistas y se había hecho todos los exámenes médicos necesarios para iniciar este importante cambio personal. Bien matea, como debe ser.

El martes 20 de octubre, la exintegrante de Tierra Brava compartió un nuevo video mientras se dirigía al lugar donde recibiría el tratamiento, con una cara de felicidad que lo decía todo: “Voy camino a ponerme el pellet. Me siento pero feliz”, expresó, visiblemente emocionada. ¡Se le notaba el entusiasmo por comenzar esta nueva etapa!

Al principio, la artista reconoció que consideró dejar el alcohol por la presión de su entorno. Pero al final, cachó que la salud es lo primero y que necesitaba hacerlo por su propio bienestar. Según contó, lo hizo por algo de salud.

La Botota también prometió que iba a contarle toda su experiencia a sus seguidores, aunque su publicación ya ha generado de todo en los comentarios: apoyos por montón, pero también algunas críticas. Así de divididas han sido las reacciones.

Esta decisión llega después de una polémica presentación en Punta Arenas en julio, donde la comediante admitió que se había pegado unos tragos antes de salir a escena y, obvio, después pidió las disculpas correspondientes. Un episodio que ahora busca dejar atrás para priorizar su salud.

Eso sí, hay que ser claros: el pellet no es una varita mágica que garantiza por sí sola superar una dependencia al alcohol. Siempre requiere una evaluación y un acompañamiento profesional adecuado. ¿Qué opinas de la tremenda voltereta que se está dando la Botota? ¡Nosotros le mandamos puro aguante!