¡Se armó! Filtran supuestas pruebas de Pancha Merino contra Andrea Marocchino por presunta infidelidad

Espectáculos

El culebrón que envuelve a Francisca Merino, actriz y presentadora de televisión conocida por sus papeles en series como Adrenalina y Playa Salvaje, y su expareja Andrea Marocchino, acaba de recibir una nueva dosis de bencina. ¿Se acuerdan de las acusaciones de infidelidad? Bueno, al parecer, la Pancha tendría ahora nuevos antecedentes para respaldar sus acusaciones.

Fue en el programa Zona de Estrellas donde la panelista Fanny Mazuela soltó la bomba. Según su reporte, la actriz habría recibido una serie de conversaciones por chat y un audio que involucrarían al empresario y a su actual polola, Beatriz. ¡Agárrense!

¡Ex asistente al rescate! La bomba que destapó todo

El material comprometedor no salió de la nada, cabros. Mazuela explicó que estas supuestas "pruebas" habrían sido enviadas por una exasistente de Marocchino. Ojo, que no era cualquier asistente: habrían tenido una relación de confianza bien "privilegiada" antes de que ella fuera desvinculada de su pega.

Según explicó la panelista, las pruebas son chats con conversaciones que Marocchino habría sostenido con su exasistente, quien tenía una cercanía privilegiada con él. En esa confianza, él habría comenzado a contarle cómo comenzó la relación con Beatriz y detalles de su intimidad.

La cosa se puso fea entre el empresario y su exempleada. Fanny Mazuela detalló que el vínculo terminó "en malos términos" porque, después del despido, la asistente lo demandó por una supuesta deuda de plata. Según Mazuela, Pancha Merino accedió a esos mensajes y la exasistente, tras quedar enemistada con Marocchino, le envió los chats. La panelista afirmó además que ella misma accedió a los diálogos y que incluso hay un audio.

¿Qué dicen las supuestas pruebas?

Mazuela agregó que en las conversaciones Marocchino habría compartido detalles muy íntimos de su relación con Beatriz. "Le contaba intimidades de compra de juguetes eróticos", manifestó. ¿Así o más detalles?

La cronología del cahuín

La panelista de Zona de Estrellas también entregó una cronología que, según los antecedentes, apoyaría la versión de la actriz.

Resulta que Andrea Marocchino y Beatriz se habrían conocido en febrero de 2025, cuando ella estaba promocionando una marca durante el Festival de Viña. Un mes después, en marzo de 2025, se habrían reencontrado en el cumpleaños de un amigo del empresario, donde supuestamente se habrían dado su primer beso.

La relación entre Merino y Marocchino, según Mazuela, llegó a su fin en junio de 2025, en medio de una crisis que incluso los habría llevado a terapia de pareja. Mazuela sostuvo que él le echó toda la culpa a Pancha, diciendo que ella lo habría dejado botado.

La estrategia legal de la Pancha

Aunque, según la panelista, Andrea Marocchino nunca habría confirmado una infidelidad, Mazuela aseguró que los chats que tendría la actriz, fechados en septiembre, serían parte de los antecedentes que la defensa de Pancha Merino buscaría utilizar en las querellas. La postura de la defensa sería que estas conversaciones y el audio podrían aportar indicios de que la relación entre Marocchino y Beatriz habría comenzado antes de que él terminara con la actriz. ¡Uff, qué enredo!