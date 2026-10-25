Neme le puso el ojo a la imitación de Kramer y ¡no le calzó la vibra!

Espectáculos

¡A ver, que se suelte la lengua! El periodista y conductor José Antonio Neme no se guardó nada al reaccionar a la imitación que Stefan Kramer le tiró en la última de "Vértigo".

Aunque Neme reconoció que Kramer siempre es cómico, parece que esta vez no le dio en el clavo. El animador de "Mucho Gusto" —sí, el que vemos en la tele todas las mañanas— confesó que no vio el show en vivo, pero obvio que se comió los videos cortos en redes sociales al día siguiente. ¡Menos mal que existe el recap online!

Y ahí viene el pero: "los pocos que vi, no son chistes que yo haría", soltó Neme a Zona Latina, dejando claro que la rutina no le calzó mucho la vibra. Él pensó que Kramer hablaría de otras cosas, como política o la contingencia, temas más parecidos a lo que hacen en el matinal.

O sea, como que el chiste le quedó debiendo, ¿cachai? Es como cuando vas por el sánguche que te prometieron épico y te llega uno piola. Esta vez, al parecer, Kramer dejó a Neme con ganas de más sazón.

Así que, ¿será que el Neme está con la vara alta para el Kramer? ¿O simplemente la comedia es como los colores, cada uno con su rollo? ¡Qué opinas tú!