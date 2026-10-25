¡Se calienta la teleserie de La Noche! Willy Sabor suelta la firme sobre la salida de Yoan Amor

Espectáculos

La salida de Yoan Amor de La Noche sigue dando que hablar. Hace poco, el cantante se refirió a su partida, mencionando problemas familiares —quería volver a Suecia para estar con su hijo recién nacido— y algunas diferencias con sus compañeros.

Pero el plot twist llegó cuando Willy Sabor, en su programa “Gana con Sabor”, reveló que había recibido mensajes de exintegrantes de la banda tropical con una versión bien distinta de los hechos. Según Willy, estos músicos cuestionaron a Yoan Amor en varios aspectos.

"Me contaron que Yoan Amor no llegaba a los ensayos, no se aprendía las canciones", soltó Willy Sabor, añadiendo que la salida también habría sido por no cumplir las exigencias del grupo. El comunicador también mencionó otros cuestionamientos relacionados con las actividades personales del cantante y su vínculo con la banda.

Estas declaraciones de Willy Sabor son testimonios de terceros, ojo, así que aún no es la versión confirmada de todo el drama. Esto se suma a lo que Yoan Amor había contado en el pódcast “Maldito Lunes” de Wapp TV, donde además de su hijo, reconoció que no había mucha química con uno de sus excompañeros. Eso sí, aseguró que mantenía una buena relación con Alexítico y que no descarta volver a trabajar con la agrupación.

¿Será que nunca sabremos la verdad completa de este cahuín? Al final, cada uno tiene su propia película.