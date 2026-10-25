Luis Jara suelta la bomba: ¡una folclorista le bajó el pulgar por política!

Espectáculos

Luis Jara dejó a todos pa' dentro en el último capítulo de La Divina Comida al soltar una anécdota que nadie se esperaba. El cantante contó que una folclorista chilena le hizo el quite a cantar con él, y no por diferencias musicales, sino ¡por motivos políticos!

En el programa de Chilevisión, donde compartió mesa con Verónica Villarroel, Melina Noto y Pedro Astorga, Melina le tiró la pregunta del millón: ¿cuál había sido su escenario más top y el más brigido? Ahí, Lucho, ni corto ni perezoso, recordó el Teatro Colón de Buenos Aires como lo más mágico, especialmente porque el público argentino, que no lo conocía, le dio un aplauso de pie por más de un minuto. ¡Seco!

De ahí saltó a cantar 'Gracias a la vida' en el Teatro Real de Madrid con la sinfónica. Pero la cosa se puso más densa cuando lamentó que en Chile ha sentido más generosidad de sus colegas extranjeros que de sus propios colegas. Y fue ahí, chiquillos, donde vino el bombazo.

Jara relató que el año pasado le pidió a una folclorista, “desde la admiración profunda”, que lo acompañara en un medley de cuecas. Y la respuesta fue: “pucha, me encantaría, pero usted es del otro lado, del otro lado político”. ¡Imagínate! Él le preguntó de qué lado político y si sabía por quién había votado. Pero la colega tenía otra excusa: que si cantaba con él, se quedaba sin pega.

El cantante confesó que a él le dolió. Explicó que la colega era una mujer y que la situación le pareció pobre. “Se supone que yo soy de derecha, se supone, o dijeron que”, dijo, dejando claro que a él lo que le importa es la música. Dijo que le encantaría cantar con la gente que le hace sentido musicalmente.

Para Jara, lo ideal sería que le dijeran que no por no ser su estilo, pero no por rumores políticos. Y pucha, ¿qué onda con esa censura silenciosa? Que por una percepción política —que según Jara ni siquiera era cierta—, una artista sienta que puede perder la pega. Es como muy de teleserie mala, ¿o no?