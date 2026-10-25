¡Polémica RESUELTA! Ya hay ganador para la Bienal de Venecia

Espectáculos

¡Amigos, prepárense porque la teleserie de la 20ª Bienal de Arquitectura de Venecia llegó a su final feliz (o al menos, a su final)! Después de que en septiembre la Subsecretaría de las Culturas anulara el concurso por incumplimientos formales y designara un nuevo jurado para retomar la evaluación de las propuestas, este miércoles por fin anunciaron al ganador del concurso. ¡Alivio total!

Panoramas que nos dejaron con la pera

¡Y ojo que no todo fue drama por el cupo veneciano! Este fin de semana (sábado 24 y domingo 25 de octubre) se despidió el festival urbano OH! Stgo 2026, ¡y se pasó! Hubo de todo: desde la imponente Escuela Militar, que es un icono de la arquitectura chilena del siglo XX, hasta el Centro de Creación y Residencia NAVE. También se exploraron conjuntos habitacionales sesenteros y proyectos que se ganaron premios por su aporte a la ciudad. ¡Un tour filete para los que amamos la urbe!

Si lo tuyo es la música más seria (pero igual bacán), la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile tuvo sus últimas movidas del mes también el sábado 24 y domingo 25 de octubre. Con el maestro sueco Ola Rudner en la batuta, nos deleitaron con Lo sagrado y lo monumental, un programón que incluyó la Misa breve, KV. 275 de Mozart y la tremenda Sinfonía n.º 1 en re mayor Titán de Gustav Mahler. ¡Un conciertazo para cerrar con broche de oro!

Y para los que querían puro bailotear, el Ministerio de las Culturas le puso el cierre a la celebración del Día de la Música Chilena este sábado 24 de octubre con un concierto de la seca Javiera Parra en la Plaza Ñuñoa, desde las 18:30 horas. Pero si no pudiste ir, tranqui, porque en Valparaíso también se armó la fiesta con cueca, boleros, tangos y más música clásica. ¡La música chilena, siempre presente!

No solo el centro se llenó de cultura: si andabas por el extremo sur, el Día del Patrimonio Cultural Regional de Magallanes ofreció más de cincuenta actividades este fin de semana, ¡para todos los gustos! Y los cinéfilos de la Región del Maule tuvieron su momento con el Festival de Cine Felina, que estuvo on fire hasta el sábado 24 de octubre.

Desde el streaming hasta la Rapa Nui, ¡noticias que dan que hablar!

¡A agendar cabros! La noticia bomba es que Hangar rojo, la película del director Juan Pablo Sallato, aterriza en Netflix el próximo 15 de noviembre. ¡Así que a preparar las palomitas para ese día! ¿Qué tal le irá en la plataforma del gigante del streaming?

En el mundo del celuloide, el Festival Internacional de Cine de Valdivia, que concluyó el pasado fin de semana, tuvo a la cineasta Alba Gaviraghi como una de las grandes ganadoras. Su largometraje Hijas únikas (Chile/México/Alemania/Argentina, 2026) fue premiado como Mejor Película Chilena. ¡Un reconocimiento que se lo merecía de sobra! Y para que la cosa no parara, el Festival Internacional de Cine de La Serena estuvo con funciones exclusivas y filmes inéditos en la Región de Coquimbo hasta el sábado 24 de octubre. ¡El norte con puro cine!

Pero la cosa no se queda solo en el arte, ¡la ciencia también nos dejó tiritones! Una investigación internacional, con participación del profesor Mauricio Moraga de la Universidad de Chile, reveló que las poblaciones fundadoras de Rapa Nui y Hawái, ¡sí, esas islas separadas por siete mil kilómetros!, tenían antepasados comunes conectados a Mangareva, en la Polinesia Francesa. ¡O sea, pura conexión ancestral! Este hallazgo es tan pulento que llegó a la portada de la revista Science. ¡Un orgullo nacional e internacional!

Y a contar de octubre, ¡puedes visitar los geoglifos del desierto de Atacama desde cualquier parte del mundo! Así que si andas con ganas de un viaje virtual y cultural, ¡ya sabes dónde ir a mirar!

Leyendas del rock, debates que queman y el arte de "bajar"

¡Un aplauso gigante para Charly García! El músico Charly García cumplió este viernes 75 años. ¿Quién no tiene una historia o un recuerdo con Rasguña las piedras o Yendo de la cama al living? Un verdadero ídolo del rock en español que sigue más vigente que nunca. ¡Que siga la música, maestro!

Y en el lado más denso de la contingencia, esta semana, el Congreso estuvo con un debate caliente por los recortes presupuestarios en Culturas y Ciencia. ¡Uf, qué tema más complicado! Esperemos que los parlamentarios le pongan pino a este asunto y que la cultura y la ciencia no salgan trasquiladas.

También hubo movimientos en el mundo editorial, ya que Carolina Ruiz, la directora de la Furia del Libro, dio un paso al costado. Su salida se dio a pocos días de que terminara una nueva edición de la Furia Ilustrada. ¡Un ciclo que se cierra!

Finalmente, una reflexión que nos invita a pensar distinto: la arquitectura y su relación con el "bajar". La fuente nos recordó que, aunque a veces lo vemos como algo poco humano, en la arquitectura puede ser sinónimo de luz. ¡Incluso en la arquitectura mortuoria! Nos puso el ejemplo del Cementerio de La Igualada en Cataluña, una joya de Carme Pinós y Enric Miralles que juega con el diálogo entre la tierra y el cielo, la oscuridad y la claridad. ¡Un verdadero statement sobre la vida y la muerte! ¿Qué te parece esta visión de la arquitectura?