¡Alerta Teletón! Don Francisco en modo turbo para la cruzada solidaria 2026

Espectáculos

A pocas semanas de que comience una nueva edición de la Teletón, el capo de la televisión chilena, Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, visitó los estudios de Ciudadano ADN para soltar la sopa sobre las novedades de la cruzada solidaria que se viene este 6 y 7 de noviembre. Y ojo, que la cosa no es llegar y hacerla, porque trae un cambio importante.

Resulta que la fecha se adelantó en el calendario, ¡un mes menos de preparación! Don Francisco lo dejó clarito: tenemos un mes menos para convocar. Y por lo mismo, hizo un llamado urgente a ayudar en los últimos 15 días a convocar a la gente, a ir con su familia a la fila del Banco de Chile o mediante el botón digital. Es el momento de ponerle pino.

Pero no todo es apuro, ¡la parrilla programática viene filete! Este año se mezclan los clásicos con los talentos urbanos y juveniles que la están rompiendo. Imagínense, vamos a ver en el escenario a Princesa Alba, Santa Feria, Tito el Bambino y Sinaka, junto al humor infaltable de Stefan Kramer. Además, se suman presencias internacionales de la talla de Luz Casal y Bacilos. Todo esto bajo el concepto “Six Seven”, que, seamos honestos, la ha sabido hacer para llegarle a los más jóvenes. Nos encanta esa mezcla.

Y como si fuera poco, Don Francisco celebró un tremendo reconocimiento: el Congreso Nacional declaró por unanimidad el primer sábado de noviembre como el Día de la Teletón y el domingo como el encuentro familiar. "Este es el primer año que la Teletón es reconocida por el Estado, y por eso este año es más importante que nunca", recalcó.

Con el 71% de los recursos que vienen del esfuerzo de la gente, la campaña vuelve a recordarnos la importancia de la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile y los canales digitales. Así que ya saben, ¡a mover la billetera y el corazón por una buena causa! ¿Están listos para este 6 y 7 de noviembre?