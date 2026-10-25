Ignacia Michelson anunció una nueva cirugía: "Ahora estamos buscando la naturalidad" (¿Será?)

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¡Atención, cabros! El viernes, Ignacia Michelson dejó a todos con la boca abierta al anunciar que se iba a meter al quirófano para una nueva cirugía estética. ¿El motivo? Un recambio de implantes mamarios después de ni más ni menos que trece años.

La exchica reality, que estuvo en el Miss Grand International hace un tiempo, compartió un video en sus redes sociales donde soltó todos los detalles. La Nacha confesó que, con este nuevo paso por el pabellón, está buscando la “naturalidad” en su figura. Ella misma admitió haber sido una irresponsable por haber esperado tanto, pero aclaró que ahora están más responsables y que es momento de hacer el recambio.

Y si pensaban que iba a achicarse las lolas, ¡se equivocaron! Ignacia explicó que al final decidieron mantener el tamaño actual. Contó que quería un poco más chicas, pero que no era factible porque si no tenía que hacerse la “T”. Esto se entiende como una referencia a la técnica T invertida, que se usa generalmente para reducir o levantar el busto. O sea, un cambio más profundo de lo que ella buscaba.

Para esta intervención, la Michelson confió en uno de los mejores doctores, según dijo: el doctor Monardez, en la Clínica Ceys. Explicó que le gusta que el implante no quede muy arriba en el pecho, sino mucho más natural. Clarito, ¿no?

La modelo reconoció estar nerviosa antes de la cirugía, pero afirmó que sabe que está en las mejores manos. Y con la promesa de mostrar los resultados más tarde, nos dejó a todos en ascuas. ¿Habrá logrado esa “naturalidad” tan anhelada o nos sorprenderá con otro giro inesperado? ¡Habrá que esperar a ver los resultados!