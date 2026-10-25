Kenita Larraín se la jugó en 'Vértigo': ¡Un desahogo con el corazón en la mano!

Espectáculos

El jueves pasado, la tele se encendió con la segunda patita de 'Vértigo', un capítulo que no solo la rompió en rating con más de 524 mil personas por minuto y un peak que superó las 699 mil, ¡más que el estreno!, sino que también estuvo cargado de emociones, risas y confesiones que nos dejaron pensativos. Con un panel de lujo que incluía a Máximo Menem, Cony Capelli, Jennifer “Pincoya” Galvarini, Fernando Larraín y Benjamín Vicuña, el programa prometía, pero nadie esperaba el momento tan íntimo que nos regalaría nuestra Kenita Larraín.

La modelo y socialité, Kenita Larraín, se emocionó hasta las lágrimas al tocar un tema súper delicado: el quiebre de su matrimonio con Sergio Ader, una historia que tristemente incluye una denuncia por violencia intrafamiliar. ¡Fuerte! Su valentía al hablar de esto en televisión abierta, respondiendo incluso a la “Pregunta del pueblo”, nos dejó a varios con un nudo en la garganta.

Entre lágrimas, Kenita confesó que por mucho tiempo se olvidó de sí misma por proteger a otros. “Muchas veces callar, proteger a los demás, y fue lo que hice. Siento que toda mi vida privilegié a los otros, y no a mí”, soltó, dejando en claro su tremenda autoexigencia. Contó que la separación de sus propios padres cuando tenía apenas nueve años la marcó a fuego, llevándola a prometerse que mantendría a su familia unida a toda costa. Pero, ¿saben qué? Esa misma promesa terminó jugándole en contra al desvivirse para ser querida y dar oportunidades de más. ¡Un reflejo de lo que a veces hacemos por mantener una imagen!

La numeróloga, que se ha reinventado varias veces, afirmó con convicción: “Me falta mucho por reparar, pero siento que he avanzado mucho, que hice un acto de valentía”. Explicó que su decisión no fue de la noche a la mañana: dio muchas oportunidades porque creyó en el cambio y soñaba con una familia bien constituida, con padre y madre juntos, algo que a ella le faltó. ¡Quién no se ha pegado contra la misma piedra por una buena intención!

Su hija, Sofía, ha sido su mayor motor: dijo que su nacimiento fue una bendición y que le ha dado fuerza para sacarla adelante. Recordó además un paso por 'Vértigo Extremo', donde la llevaron a La Vega y, pese a sentirse agobiada, ver a la gente levantarse a las dos y tres de la mañana fue una gran lección que la ayudó a ver otras realidades.

Y para cerrar, Kenita nos dejó una frase que es pura sabiduría: “El elegirme es importante, porque a veces las mujeres tendemos a nutrir todos los otros roles y dejamos de lado el más importante, que es la relación con nosotras”. Sobre su situación legal, dijo que no puede hablar del tema, pero que confía en la justicia. Confirmó que no tiene relación con su exmarido y que estar en paz es lo que más la motiva ahora. ¿Y tú, estás eligiéndote a ti mismo hoy o sigues pensando en el resto?