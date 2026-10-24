¡The Barrio Fest llega a Puente Alto a prender Las Vizcachas!

Espectáculos

El 5 de diciembre de 2026, anoten esa fecha en el calendario porque se nos viene un evento que promete sacar chispas en Puente Alto: THE BARRIO FEST. El Autódromo Las Vizcachas será el epicentro de esta movida urbana que busca reunir a la barra en torno a la música, la cultura y, obviamente, la buena mesa.

La jornada promete nueve horas de pura buena onda, partiendo a las tres de la tarde y dándole hasta la medianoche. Imagínense: artistas y DJs listos para que no paren de bailar, armando un ambiente bacán para disfrutar a concho. ¡Un planazo para el sábado!

Y ojo, que no todo es música. Si son de buen diente, van a estar felices con la zona de food trucks que se viene con todo, ¡para picotear de lo lindo! Además, habrá stands de emprendedores locales de Puente Alto, mostrando todo lo pulento que se está creando en el barrio. ¡Apoyar lo nuestro siempre suma puntos!

Este festival es pa' todas las edades, así que pueden ir con la familia completa. Eso sí, los menores de edad tienen que ir acompañados de un adulto responsable, ¡obvio! Y pa' los que les gusta mojarse el bigote, las barras tendrán bebidas con y sin alcohol, pero el alcohol solo se vende a mayores de 18, ¡a portarse bien! La organización, Calafate Pro, proyecta que llegarán hasta 5.000 asistentes para este tremendo fiestón.

Así que, ¿listos para ir a perrear y picotear en Las Vizcachas?