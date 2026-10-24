¡Neme le puso el ojo a su imitación de Kramer: "No son chistes que yo haría" y nos dejó pensativos!

Espectáculos

¡Prepárense, chiquillos, que el mundo del espectáculo chileno no para! Nuestro querido José Antonio Neme, ese que amamos por su desparpajo en pantalla, salió a la palestra para darnos su opinión sobre la bomba que soltó Stefan Kramer: esa imitación épica de él en el segundo capítulo de Vértigo, el estelar que nos tiene pegados a Canal 13. ¿Se imaginan la expectativa?

Neme, con la clase que lo caracteriza, partió aclarando que no tiene ningún rollo con que lo parodien. ¡Si es que es un personaje, po! Él entiende el juego. Pero ojo, que nuestro "Jose" no se quedó ahí, y le puso ojo, pero ojo de halcón, al tipo de chistes que se mandó Kramer. En una entrevista con los amigos de Zona de Estrellas, el periodista confesó que no pudo ver la rutina completa, ¡un crimen! Pero claro, en la era digital no hay escape: se enteró de todo por los fragmentos que se hicieron virales en todas las redes sociales. ¡Un pantallazo por aquí, un TikTok por allá, y listo el análisis!

Y aquí viene lo bueno. Neme, siempre directo, valoró un montón la caracterización. Pero hubo un detalle que no le calzó: los chistes. "Los pocos que vi, no son chistes que yo haría", lanzó. Argumentó que pensó que Kramer hablaría de otras cosas, como política o la contingencia, temas más parecidos a lo que hacen en el matinal.

Pero ojo, que nuestro conductor es de los que suman, no de los que restan. A pesar de su pequeña observación sobre el humor, Neme afirmó que la rutina es funcional al programa y está bien, y que se alegra si a Kramer le funcionó, también por Canal 13. Añadió que no le da gravedad al asunto: lo encontró entretenido y se ríe. Dijo que hay que reírse de uno mismo, que es el primero en hacerlo y que lo considera un ejercicio sano.

¿Qué te parece? ¿Esperabas una reacción más "ácida" de Neme o crees que su buena onda fue lo mejor? Lo importante es que, al final del día, la talla y el humor son para reír, ¿o no? ¡Y Neme lo sabe más que nadie!