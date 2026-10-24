Dueño de Tevex le pone paños fríos a los rumores de salida de Mauricio Israel

Espectáculos

El dueño de Tevex, Guillermo Figueroa, desmintió que el conductor Mauricio Israel esté por salir del canal, justo cuando los rumores volaban alto por el escándalo de una pensión alimenticia.

El desmentido se dio con cámara de por medio y el propio Israel al ladito, durante un evento en un restaurante peruano de Las Condes. Un video cortito, difundido por la cuenta de Instagram El Filtrador, capturó el momento en que Maxi Fuentes, panelista de “No es lo mismo”, le preguntó a Figueroa si los rumores eran ciertos o pura faramalla.

Figueroa partió con una talla, diciendo que aprovechaba la presencia de Israel para darle una noticia. Pero después aclaró el panorama: “No, la verdad es que estamos con muchos proyectos para más adelante. No sé dónde habrá surgido esa noticia, pero la verdad es que venimos a disfrutar con queridos amigos, incluyendo a Mauricio”, dijo. No soltó prenda sobre qué proyectos tiene ni si Mauricio va incluido en el actual programa “¿Cómo estamos hoy?”.

Todo este revuelo lo inició la periodista Fany Mazuela, de Zona de Estrellas, quien aseguró que Israel tenía los días contados en Tevex y que ya andaban buscando a su reemplazo. Según Mazuela, el trasfondo de la cuestión es el cahuín de la pensión alimenticia que salió a la luz la semana pasada en Primer Plano. Ahí se nombraron auspiciadores del conductor en el canal, y una de las marcas mencionadas sería del mismísimo dueño de la estación.

Mazuela afirmó que, finalmente, al dueño no le habría gustado estar involucrado con el nombre de Mauricio Israel, y añadió que Figueroa no quiere verse salpicado de este problema y que estaría evaluando sacar a Israel del programa. Pero, por ahora, el dueño de Tevex ya puso la cara y dijo que nanai. ¿Será el fin del cahuín o solo la primera patita de un drama mayor?