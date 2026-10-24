Cony Capelli se desahogó con todo: “Él fue muy negligente conmigo”

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¡Tremendo! La bailarina y ex “Gran Hermano”, Cony Capelli, no solo se coronó como la flamante ganadora del capítulo más reciente de “Vértigo” gracias al apoyo del público, sino que su paso por el programa se transformó en un desahogo de esos que te dejan con la boca abierta.

Capelli abrió su alma y habló sin filtros sobre su embarazo y el distanciamiento con Sebastián Daroch, el padre de su bebé. La emoción era palpable mientras contaba la situación, dejando claro que su prioridad ahora es la paz por el bienestar de su guagua.

Cony explicó que todo lo que diga tendrá repercusión para su bebé y que le predomina el instinto maternal de llevar las cosas en paz. Reconoció que una vez publicó en Instagram algo sobre la paternidad de él porque estaba desesperada.

La ex chica reality contó que estaba profundamente enamorada y creía mucho en el proyecto con Daroch, pero que se sintió sola ante las actitudes de su expareja. Según dijo, nadie se embaraza pensando en separarse a los dos meses, y sostuvo que “él fue muy negligente conmigo”.

Cony fue clara: ella no fue quien tomó la decisión de terminar la relación. Ella misma creció en un hogar con solo su mamá y soñaba con una familia bien constituida; quería lograrlo, pero lamentablemente no se logró.