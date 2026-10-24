Pancha Merino se quiebra en vivo por su perrita: el programa debió irse a comerciales

Espectáculos

¡Qué momento más cuático se vivió el miércoles en "Alfombra Roja"! Francisca Merino, la conocida actriz y presentadora, no pudo contener la emoción y rompió en llanto en vivo, en plena emisión.

El drama se desató mientras conversaban sobre el conflicto legal que ella mantiene con su expareja, Andrea Marocchino. Merino aclaró que apenas él empezó a hacer su mundo, aguantó dos meses y terminó.

Pero la cosa se puso heavy de verdad cuando la producción decidió mostrar una imagen de la expareja junto a su perrita, Juventus. “Ahí está la Juve”, alcanzó a decir la panelista antes de que las lágrimas le ganaran por completo. La situación fue tan potente que el programa debió irse a comerciales para darle tiempo de calmarse.

Desde la separación del italiano, Francisca Merino ha recordado en varias ocasiones a su mascota. Según ha acusado, su ex le regaló a la perra sin decirle a quién, una situación que le ha provocado un profundo dolor. ¡Es que con los perritos no se juega, poh! ¿A quién no le rompería el corazón una cosa así?