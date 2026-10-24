¡Impacto! Los detalles del control de Parived sobre Tonka y la teleserie de su divorcio

Espectáculos

La Cecilia Gutiérrez no se guarda nada, y esta semana nos dejó a todos con la boca abierta al soltar detalles inéditos de la relación entre Tonka Tomicic y Marco Antonio López, más conocido como Parived. Se armó un cahuín tremendo porque, según la periodista, el anticuario ejercía un control heavy sobre la animadora de TV.

Imagínense lo que se vivía tras bambalinas antes de las Galas del Festival de Viña. Gutiérrez contó que Parived no la dejaba tomar agua en dos días. ¿La razón? Para que Tonka estuviera "chupada", tal como hacen los fisicoculturistas antes de sus competencias. Según la periodista, una persona que conoce muy bien a Tonka le contó que la instrucción era tan estricta que, incluso después de haber desfilado por la alfombra roja, Parived seguía sin dejarla hidratarse. “Tonka pedía un vaso de agua al terminar la alfombra roja y él le decía ‘no, hasta llegar al hotel’. Ahí recién podía tomar agua”, aseguró Cecilia. O sea, ¡de locos!

Pero como si el tema del control no fuera suficiente, la reportera también abordó otro capítulo de esta teleserie: ¿por qué no se han divorciado si terminaron su relación en febrero de 2023? Resulta que Tonka quiso hacer un divorcio de común acuerdo, pero Parived no quiso firmar. Por eso, la animadora tuvo que iniciar un divorcio unilateral, un trámite que, como sabemos, se demora harto más. La Tonka confirmó en mayo de 2025 que ya había iniciado los trámites, después de más de diez años de matrimonio y veinte juntos. Pero es él el que está poniendo la traba.

Y como la frutilla del postre de este drama, está el famoso departamento de Tonka, que tanto ha dado de qué hablar esta semana. El anticuario simplemente no ha querido irse del inmueble, a pesar de que este ya está en manos del banco. Una situación bien compleja, ¡la verdad!

Ahí la Cecilia nos tiró el dato más top de todos: cuando le dijeron a Parived que tenía que dejar el departamento y se comprometió a hacerlo en septiembre, le habría comentado a sus cercanos que él no se iba a ir a vivir a "cualquier lugar". ¡Así como lo leen! Dijo que no se iría a ninguna comuna de la periferia. Según la misma periodista, igual vive en la periferia, pero en la periferia alta. ¡Qué nivel de exigencia, chiquillos! ¿Qué será lo próximo en esta historia que parece no tener fin?