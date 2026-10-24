¡Bomba en "Dale Play"! María José Quintanilla anuncia su salida y Joaquín Méndez la reemplaza

Espectáculos

La cantante chilena María José Quintanilla anunció en vivo, este viernes, que se aleja de la conducción de "Dale Play", el programa de entretención de Mega. La salida fue sorpresiva.

Al comienzo del programa, la artista dijo que tenía una comunicación importante que dar. Explicó que se trataba de un episodio especial y que había asuntos que requerían su atención absoluta. Por eso necesitaba dejar el espacio en muy buenas manos, como buena dueña de casa. Confesó además haber estado muy nerviosa al hacer el anuncio.

Enseguida presentó a su sucesor, el comunicador argentino Joaquín Méndez, y bromeó con que el espacio es un potrero que hay que cuidar.

Méndez entró al set y reconoció la magnitud del desafío: "En qué cabeza cabe haber llamado a este loquito", dijo. Contó también que Quintanilla había señalado que debía irse a descansar y que él era la figurita que quedaba.

El programa no entregó más detalles en pantalla. Según fuentes de Página 7 al interior de Mega, la ausencia de Quintanilla estaría relacionada con compromisos de conciertos y vacaciones, por lo que no se trataría de una salida definitiva del canal.

Según esas fuentes, la cantante faltaría solo a un par de capítulos. Después vendría un período algo más extenso, aunque igualmente acotado, en que seguiría fuera del programa. Mega, por su parte, se ha mantenido en silencio, sin precisar públicamente las fechas exactas de la ausencia ni cuánto tiempo estará Méndez a cargo. Así que, por ahora, nos toca esperar a ver cómo se desenvuelve este cambio de mando.