¡Terremoto farandulero! Danilo 21 se desquita y le dice sus verdades a Pancha Merino: "Eres una mala persona y por eso estás sola"

Espectáculos

Cuando pensábamos que la farándula chilena no podía sorprendernos más, ¡zas! Danilo 21, ese influencer que ya es un rostro fijo de la tele, se lanzó con todo contra Francisca Merino. La Pancha, una actriz y presentadora que todos conocemos por sus papeles icónicos en Canal 13 como Adrenalina, Playa Salvaje y Cerro Alegre, es ahora panelista de Alfombra Roja. Este lunes, en el programa, la Merino hizo unos comentarios bien despectivos sobre Danilo, y el joven, ni lento ni perezoso, no se quedó callado. Decidió sacar a relucir una pila de episodios y actitudes pasadas de cuando trabajaron juntos en CHV, ¡y la cosa se puso color de hormiga!

El "palabreo" de Merino que encendió la mecha

Todo partió porque Pancha Merino, con esa chispa que la caracteriza, se refirió a Danilo 21 en Alfombra Roja de una forma que a él no le gustó nada. Primero, lo catalogó como "el protegido de Julio (César Rodríguez)", con un tono de no entender por qué. Pero la estocada final, y la que desató la furia de Danilo, fue cuando remató con un "yo no sé quién le dijo al Danilo 21 que esas orejitas son entretenidas". ¡Imagínense! Un comentario tan específico y personal que caló hondo en el influencer. Claramente, un golpe bajo que no iba a pasar desapercibido, y Danilo 21 demostró que no tiene pelos en la lengua.

La respuesta sin filtro: De orejitas a rating en picada

La reacción de Danilo 21 fue inmediata, directa y sin filtros. Sin pensarlo dos veces, le lanzó a Pancha Merino un "eri bien patuda" y "falsa", recordándole una "tremenda chanchada" que, según él, le hizo en CHV. Acusó a Merino de "inventar cahuines" cuando trabajaban juntos en Primer Plano, dejando entrever una traición pasada que aún le dolía. Y como la cosa es con dardos, Danilo no dudó en usar el rating de Alfombra Roja para devolverle el golpe. "Yo podré ser guatona, picante y flaite, y mis orejitas podrán estar sucias", partió diciendo, con un tono de autocrítica que luego transformó en un misil: "pero jamás he salido cuarto lugar cuando he estado en la tele". ¡Plop! Una clara referencia a la posición que el programa de Merino ha mantenido en el ranking televisivo durante las últimas semanas.

Con la misma ironía y el ojo puesto en la entretención que supuestamente ofrecía el programa, el influencer siguió pegando donde más le duele: Según él, el programa de Merino lleva dos semanas saliendo último en el ranking. Danilo 21 dejó entrever que la crítica de Merino sobre sus "orejitas" era completamente infundada, sobre todo viniendo de alguien cuyo programa, a su juicio, carece de atractivo.

Sacando "trapitos al sol": Favores, cahuines y traiciones pasadas

Pero Danilo 21 no se quedó solo en la pataleta del momento; decidió ir más allá y desenmascarar una serie de actitudes que, según él, Francisca Merino tenía en el pasado. Aseguró que cuando trabajaban juntos en Primer Plano, era la propia actriz la que "piropeaba" sus orejas, especialmente cuando necesitaba que él le hiciera favores. "En cada capítulo me pedías que te hablara de tu ex, Andrea Marocchino, y de su pareja, la promotora, para que así tu pudiéses seguir injuriándolos", aseguró, pintando un cuadro de una Merino manipuladora que lo usaba para ventilar sus propios dramas personales.

La olla de los "trapitos al sol" siguió burbujeando. El influencer recordó que Merino también le decía que sus orejas eran "entretenidas" cuando le confidenció que Patricia Maldonado la había "sacado del Tal Cual", o en buen chileno, le había "hecho la cama". "¿Te acuerdas?", le preguntó, como si le estuviera cobrando una vieja cuenta. Esta revelación no solo expone una supuesta hipocresía de Merino, sino que también sugiere una historia de intrigas y conflictos en su carrera televisiva que Danilo 21 conoce de primera mano.

Acusaciones de falsedad, manipulación y un final lapidario

La arremetida de Danilo 21 escaló a un nivel más profundo, citando a figuras televisivas para respaldar su punto sobre la personalidad de Merino. "Ahora, yo creo que la doctora Cordero y Patricia Maldonado tienen razón, tú no estás bien y ese canal te esta usando", continuó, sugiriendo que la situación de Francisca Merino en la televisión actual no es ni sana ni transparente.

El joven incluso hizo un "mea culpa", reconociendo su propia ingenuidad y confianza, y aseguró que la quería y la defendió muchas veces. Pero su visión cambió drásticamente cuando se dio cuenta de que Merino hablaba mal de él a sus espaldas. Y aquí, ¡ojo!, entra otro nombre fuerte de la farándula chilena: "La misma Cecilia Gutiérrez me contó que la inventó el cahuín de que yo la estaba amenazando fuiste tú, y no solamente se lo contaste a ella, sino que se lo contaste a todos mis jefes en CHV", acusó, revelando una supuesta estrategia de Merino para perjudicarlo seriamente en su trabajo.

Para rematar el descargo, Danilo 21 recordó el pasado vulnerable de la actriz, señalando que "tú llegaste a CHV pidiendo trabajo porque estabas pasando una situación muy mala". Sin embargo, ese difícil momento de Merino no le impidió, según Danilo, esparcir rumores en su contra, sin importarle si él también necesitaba su trabajo para salir adelante. Con un cierre contundente y lapidario, la calificó de "mala persona", desmintiendo esa imagen de "ser luminoso" o de "buenas energías" que, a veces, la Pancha proyecta: "Tu hablas de las malas energías, de ser un ser luminoso, pero eso es mentira, tú eres una mala persona y por eso estás sola. De hecho, a mí me da una pena enorme cuando te veo haciendo ese show pobre en AR", concluyó, dejando un golpe final que resuena con fuerza en todo el mundo farandulero. La publicación original con todo este descargo explosivo se puede ver en el Instagram de Danilo 21.

¿Qué dirá Pancha Merino después de este destape? ¡Esto se puso bueno!