La dura de Camila Nash: ¡Fran García-Huidobro quedó pa' la chacota tras su palo sin censura!

Espectáculos

Camila Nash, la influencer conocida por no guardarse nada y soltar sus opiniones sin censura en cada aparición pública, volvió a encender la polémica. Esta vez, la exchica reality apuntó sus dardos directamente contra Fran García-Huidobro en su reciente paso por el programa digital "Juzgamos y nos funamos",

Desde el inicio, Nash fue categórica y dijo que ver a García-Huidobro en televisión le resulta un desagrado. Para Camila, la "Dama de Hierro" siempre está enojada y habla, habla y habla. Incluso, la influencer se dio el lujo de ironizar sobre la dificultad de compartir panel con ella, haciendo referencia al programa "Plan Perfecto" y bromeando con que a Antonella Ríos "nadie le da la palabra". ¡Imagínense el ambiente!

Pero el desahogo de Camila Nash no quedó solo en comentarios sobre la personalidad televisiva de Fran. La influencer dejó claro que su mala onda va más allá de la pantalla, asegurando que no tiene ninguna intención de volver a trabajar con ella. Recordemos que ambas compartieron tiempo cuando Camila fue participante de "El Internado" en Mega. Dijo que no se le hace grata ni en persona ni en pantalla, y menos como compañera de trabajo, y que le parece una mujer "súper perseguida". Ambas fueron parejas de JC Rodríguez.

Y para coronar su revelador testimonio, Camila Nash sacó a colación un episodio que habría ocurrido en "El Internado". Tras un intenso cara a cara encabezado por García-Huidobro, Nash se quiso adelantar mientras caminaban porque tenía ganas de ir al baño, pero la "Dama de Hierro" la detuvo en seco y le habría dicho que nadie va delante de ella y que ella va de primera.

Por último, aseguró que quienes conocen a García-Huidobro coinciden en su opinión, y apuntó además a un exceso de "egocentrismo". Después de tremendo descargo, la pregunta es: ¿habrá respuesta de la "Dama de Hierro" o este es un capítulo que se cerrará solo con el ruido en redes? ¡Quedamos atentos a los cahuines!